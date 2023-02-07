影／國道球棒隊砸車上美網讓台蒙羞 警再逮2人送辦

上周五（3日）下午，新北市三峽區3煞當街暴力砸車畫面，被上傳美國網路論壇Reddit的三寶版上讓台蒙羞。警方5日循線逮捕主嫌張男、共犯王男到案，警詢後張男移送法辦。昨天（6日）晚上再逮李、劉兩嫌，警詢後依妨害秩序、妨害自由、毀損、傷害等罪嫌移送法辦。

經了解，主嫌張男（22歲、賓士車主）、王男（29歲）、劉男（24歲）、李男（22歲）皆為嘉義人，自稱都是工人的4男，雖無幫派註記，卻有妨害秩序、詐欺、毒品、妨害自由、槍砲、公共危險等多項刑案紀錄，經查應為嘉義當地不良分子。

這個月初，張男開乘白色賓士車載同一人與劉男所駕駛銀色汽車（車載王男、李男）、另輛黑色賓士車，10多人一路從嘉義南下逆時針環島。上周四（2日）晚上眾人入宿宜蘭休息。

翌日（3日）3車10多人往北而上，途中行經國道三號準備下三峽交流道時，卻因張男違規插隊超車，與林男（29歲）貨車在匝道互相逼車。張男不滿車一出匝道口就強行攔下貨車，隨後黑色賓士車、銀色汽車尾後趕抵，張男與銀色汽車劉、李等3男持球棒下車，砸爛貨車擋風玻璃後，3車再迅速逃離現場。

事後眾煞當街攔車，分持球棒砸車畫面，被流傳到美國網路論壇Reddit的三寶版上，成為（Idiots In Cars）熱議榜首讓台灣蒙羞，消息經傳回國內PTT，被網友反諷「讓世界看到台灣」引發國內熱議。

三峽警方獲報，查出涉案3車皆住嘉義，並追出涉案張、王、劉、李等4人身分。5日警方掌握張嫌搭高鐵北上，在板橋車站將他逮捕，另共犯王男則在嘉義逮人。昨天（6日）晚上劉、李兩男在律師陪同下，前往三峽警分局投案。