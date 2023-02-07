影／身障婦待超商整日未歸 女警這妙招她起身了

台中市罹患智能障礙的38歲廖女前天載孩子外出上學後整日未歸，清晨0時許丈夫盧男報警。警方在超商發現廖女身影，但廖呆坐不語，店員無奈婦人已在超商坐一整天，警員蔡婉儀靈機一動，請店員示意要打掃座位區，廖這才甘願與女警返家，盧男見妻子平安歸，相當感謝。

前天凌晨0點20分，盧男到潭子分駐所報案，擔心患有智能障礙的38歲太太廖女早晨送女兒上學，遲遲未返家，擔心在外發生不測。

警方經手機訊號定位發現，廖女最後位置在潭子區勝利路，在潭子所任職3年的警員蔡婉儀對潭子轄區相當熟悉，腦海立即浮現附近有間超商，認為廖女可能就在那裡。

蔡員與警員吳晉綺驅車前往查看，廖女獨自坐在超商的用餐區，過程中警方不斷試圖與廖女溝通，廖女皆沉默不語，持續呆坐。

超商店員無奈，廖女從白天坐到黑夜，他也無計可施；此時，蔡員靈機一動，請店員假裝座位區要打掃，廖女終於願意起身返家，丈夫盧男這才卸下心中大石，頻向警方致謝。