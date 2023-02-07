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剛下豐原交流道車輛罷工 駕駛好窘警助脫困

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市林男從台中市區往豐原行駛高速公路，車輛剛下豐原交流道卻突然斷電熄火，由於後方有多輛車疾駛下匝道，林在車上相當心急，所幸警方巡邏發現，上前詢問並合力將車輛推到路旁安全處，避免追撞危險。

前天下午2點多，豐原警分局社口所員警李嘉雄、張維哲與警專實習生王立廷巡邏行經神岡區中山路一帶，發現一輛銀色小客車閃著雙黃燈停在路中，由於該道路位於豐原交流道匝道下方，車流量大，警方立即上前詢問駕駛。

50歲林姓駕駛無助地說，剛從台中市區回豐原住處，剛下豐原交流道車子就突然斷電導致引擎熄火，他也手足無措。

2名員警徒手協助推車，1名負責協助在後方交通疏導與警戒，林男控制方向盤，最後順利將車子安全移至路旁，等待維修人員前來道路救援，林男對警方協助深表感謝。

豐原分局分局長劉其賢讚許同仁主動協助、維護民眾安全的舉動，並提醒民眾開車上路前，應先檢查車輛狀況，輪胎、引擎、大燈是否正常，油箱的油是否足夠，並記得定期維修保養車輛，若遇車輛拋錨情事，記得先於車子後方適當處擺放警示標誌並開啟故障警示燈，發揮警戒效果，以維護自身及其他用路人行的安全。

豐原警方合力將拋錨車輛推到路旁安全處，避免追撞危險。圖／讀者提供
豐原警方合力將拋錨車輛推到路旁安全處，避免追撞危險。圖／讀者提供
豐原警方合力將拋錨車輛推到路旁安全處，避免追撞危險。圖／讀者提供
豐原警方合力將拋錨車輛推到路旁安全處，避免追撞危險。圖／讀者提供
豐原警方合力將拋錨車輛推到路旁安全處，避免追撞危險。圖／讀者提供
豐原警方合力將拋錨車輛推到路旁安全處，避免追撞危險。圖／讀者提供

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