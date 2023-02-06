新店碧潭2女鬧輕生 消防意外救活妙齡女...8旬婦不幸身亡

新北市新店碧潭今天晚上傳出2名女子相繼鬧輕生1死悲劇，由於2件案件僅相隔約10分鐘，又落水地點相距不到20公尺，警、消獲報趕抵查看「人在哪裡落水」時，意外救起後跳水的28歲女子，待下一秒驚覺「原來先跳水的沒救到」，再度下水救援，不幸的是，83歲婦人送醫不治。

新北市消防局今天晚上6點54分獲報「碧潭有人跳水」，趕抵救援，搜救隊員在現場遇到王姓女子（28歲），向其詢問「有沒有看到有人跳水」，沒想到王女連話都沒說，直接朝碧潭跳下，消防員見狀立刻下水救援，王女意識清楚、幸運獲救。

新北消防把王女救起後，以為沒事了，孰料報案人釣客高姓男子跑向消防員說，「你們救錯人了，在另一邊」，才驚覺「原來報案的沒救到」，再下水救援，果然在旁邊20公尺處，救起蘇姓婦人（83歲），她救起時已沒了呼吸心跳，送醫不治。

幸運獲救的王女情緒激動，不滿「被救起」大吵大鬧，遭強制送醫；而不幸死亡的蘇婦，經警方通知家屬到場，指認身分無誤，依規定報請檢察官相驗釐清死因。據了解，王女在新北地方法院擔任社工，而蘇婦退休後，因久病厭世輕生。