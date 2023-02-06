影／三峽砸車球棒隊都是嘉義地區混混 新北警方逮捕2人

日前因國道三號行車糾紛，引發在新北市三峽市區道路暴力砸車的案件，經查這群「球棒隊」嫌犯都是嘉義地區混混，因拒絕北上到案說明，警方昨天持拘票分別到板橋和嘉義逮捕其中2人，警詢後將張姓主嫌移送地檢署偵辦。

此案起因於3日下午，1輛貨車在國道三號下三峽交流道時，不滿硬被賓士轎車違規插隊超車，即在匝道與賓士互相逼車，隨後一出匝道口，貨車就被2輛白色賓士車強行攔下，接著後方又冒出另1輛豐田轎車，3名男子持球棒下車砸爛貨車擋風玻璃，迅速逃離現場。

三峽警分局受理報案，查出涉案的2輛賓士、1輛豐田轎車，車主都住在嘉義地區，但通知後均不願北上到案說明。警方於是報請檢察官核發拘票，昨天掌握到其中22歲張姓主嫌搭高鐵北上，下午在板橋車站拘提歸案，另一組警力直接南下嘉義逮捕29歲王姓共犯。

張、王2人自稱是「做工的」，卻都有毒品、詐欺、聚眾滋事相關刑案記錄，其中張嫌登記為涉案的賓士車主，當時卻駕駛豐田車犯案，他們2人都被貨車的行車記錄器拍到，從豐田轎車持球棒下來砸貨車。張嫌坦承犯案，供稱當天是一群朋友從嘉義北上到三峽遊玩，因為在高速公路被對方逼車才引發衝突。