影／三峽砸車球棒隊都是嘉義地區混混 新北警方逮捕2人
日前因國道三號行車糾紛，引發在新北市三峽市區道路暴力砸車的案件，經查這群「球棒隊」嫌犯都是嘉義地區混混，因拒絕北上到案說明，警方昨天持拘票分別到板橋和嘉義逮捕其中2人，警詢後將張姓主嫌移送地檢署偵辦。
此案起因於3日下午，1輛貨車在國道三號下三峽交流道時，不滿硬被賓士轎車違規插隊超車，即在匝道與賓士互相逼車，隨後一出匝道口，貨車就被2輛白色賓士車強行攔下，接著後方又冒出另1輛豐田轎車，3名男子持球棒下車砸爛貨車擋風玻璃，迅速逃離現場。
三峽警分局受理報案，查出涉案的2輛賓士、1輛豐田轎車，車主都住在嘉義地區，但通知後均不願北上到案說明。警方於是報請檢察官核發拘票，昨天掌握到其中22歲張姓主嫌搭高鐵北上，下午在板橋車站拘提歸案，另一組警力直接南下嘉義逮捕29歲王姓共犯。
張、王2人自稱是「做工的」，卻都有毒品、詐欺、聚眾滋事相關刑案記錄，其中張嫌登記為涉案的賓士車主，當時卻駕駛豐田車犯案，他們2人都被貨車的行車記錄器拍到，從豐田轎車持球棒下來砸貨車。張嫌坦承犯案，供稱當天是一群朋友從嘉義北上到三峽遊玩，因為在高速公路被對方逼車才引發衝突。
王嫌雖被清楚錄到率先砸車，身形與刺青特徵都吻合，仍矢口否認，警方暫時將它列為證人，已製作詢問筆錄送交檢察官，張嫌警詢後今天依妨害秩序、妨害自由、毀損、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方將持續追緝其他共犯。
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