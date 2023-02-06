南投落羽松遭灌毒「流血」慘死 居民驚爆9年前也是

南投竹山秀林國小文田分校14年前廢校，由當地社區認養維護，近期志工發現，校內的落羽松遭人鑽洞灌毒，樹幹如「流血」般湧出紅珀色汁液，整棵樹乾枯慘死，居民難過又氣憤，更想起9年前也有類似狀況，懷疑「殺樹兇手」是同一人。

竹山文田國小14年前廢校，由鄰近的秀林國小接管，成為秀林國小文田分校，2016年時交由當地的田家樂社區認養，平時由社區志工維護校園環境，校內空間則供居民作為活動使用，管理狀況良好，但校內2棵落羽松最近竟莫名枯死。

「本以為是入冬變色，細看才知不對勁！」田家樂社區理事長阮登科說，這2棵落羽松是社區好友6年前蒞校參訪時親手栽植，在志工和居民細心照料下，好不容易長到5米高、胸徑約30公分，正如青少年般持續茁壯，也成校內秋冬美景。

今年農曆年前志工巡視校園，發現落羽松轉紅，想說天氣冷變色要落葉了，未料隔幾天再看，針葉不僅沒落下，還枯黃掛在枝頭，直覺不對，一看才知2棵樹疑遭人鑽洞灌毒（除草劑），樹幹如「流血」般湧出紅珀色汁液，整棵樹乾枯慘死。

而文田校內落羽松遭人痛下毒手，讓居民氣憤又難過，更想起9年前也有類似狀況，資深志工林憲輔說，當時校內3棵南洋杉被人從樹幹環狀剝皮，傷口還被塗農藥，刻意斷絕樹木生機，虐殺手法惡劣；有人則懷疑「殺樹兇手」恐是同一人。