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竹市府遭冒用名義寄發惡意郵件 已報警呼籲民眾小心

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市府今接獲竹科工程師反映，有惡意人士冒用市府名義，寄發有關「阿凡達2-水之道電影票免費索取」的惡意郵件，企圖引誘不知情民眾下載點選惡意連結，所幸工程師機警，第一時間和市府聯繫，認為惡意郵件，目前已報警，

追查寄件者來源IP，並提醒市民注意防範此類社交工程郵件，如有收到請直接刪除，切勿開啟郵件及點選郵件內連結，更不要進行轉傳。

新府表示，這次惡意人士冒用市府名義寄發社交工程郵件，刻意將寄件者email網址尾碼改成g0v.tw（數字0）寄送，企圖讓民眾誤以為是由政府機關網址 gov.tw（字母o）所發送郵件，造成民眾降低防範而誤開啟惡意郵件及其連結， 此案例是引誘民眾登入假網頁以取得民眾帳密個資，呼籲民眾小心注意防範。

市府提醒，為防範社交工程郵件，建議「關閉信件預覽」、「關閉預載圖片」、「以純文字模式開啟信件」，並於開啟信件時先確認信件來源無誤後再開啟，以降低觸發釣魚信件開啟及點閱率。若不慎已點選該郵件的連結或附件，電腦即有可能已經中毒或遭植入木馬，建議請專業資訊公司檢視電腦安全性。

此外，市府舉辦各類活動訊息如有需要民眾填寫個人資料，均會於官方網站或是官方Line帳號上發布相關訊息，不會直接透過郵寄信件請民眾提供個人資料。民眾若接到此類信件除可用寄件者網域判斷外，亦可撥打24小時服務專線1999（限新竹市境內直撥）查詢活動內容真實性。

新竹市府今接獲竹科工程師反映，有惡意人士冒用市府名義，寄發有關「阿凡達2-水之道電影票免費索取」的惡意郵件，企圖引誘不知情民眾下載點選惡意連結。示意圖／報系資料照
新竹市府今接獲竹科工程師反映，有惡意人士冒用市府名義，寄發有關「阿凡達2-水之道電影票免費索取」的惡意郵件，企圖引誘不知情民眾下載點選惡意連結。示意圖／報系資料照

社交 新竹

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