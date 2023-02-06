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減少車禍「要人也要神」彰化縣警察局長帶隊寺廟拜拜

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美警分局本月初在3天內，連續發生3件死亡車禍，令地方不安，和美警方祭出交通大執法，兩天來，共取締136件違規，地方並倡議警方應去宮廟拜拜，警察局長張國雄今天親率部屬偕同地方首長，到伸港福安宮向媽祖參拜祈福，護佑縣民行車平安，無災無厄。

依交通部道安會報最新統計，彰化縣去年1到11月車禍死亡人數是236人，比前年同期增加57人，增加人數居全縣市第一，被交通部重點輔導；若以彰化縣警察局統計，去年2022年1至12月A1（24小時死亡）車禍共147人，比前年2021年的115人增加32人。警方想方設法改善，大年初二卻發生彰化分局警員高偉倫在路口被撞身亡，和美分局轄內本月初3天內發生3件死亡車禍。

和美警分局即從本月4日開始，針對超速及闖紅燈違規展開大執法，兩天來，共取締136件違規，其中超速108件、闖紅燈6件、公共危險4件及其他18件。警方表示，交通大執法將持續下去，民眾切莫存僥倖心態。

面對居高不下的車禍死亡案件，引來地方不平，並建議警方到寺廟拜拜祈求平安。彰化縣警察局長張國雄今天親率交通隊長林神改、和美警分局分局長葉文啟到伸港福安宮參拜，陪同的有和美分局轄內和美鎮長林庚壬、伸港鄉長黃永欽，及福安宮主委曾添進，一起向媽祖參拜祈福。

警方除了交通大執法及拜拜祈求平安外，也分析車禍死亡案件的原因，並研擬對策。針對去年激增的死亡車禍案件，警方分析原因指出，其中路段肇事52%，路口48%，其中設有號誌路口43%、無號誌路口57%，車禍違規行為仍以闖紅燈及超速行駛為大宗；民眾疲勞駕駛發生車禍自撞42件，占29%。

警方強調，將不定期在肇事區域公布車禍死傷件數，提醒行經民眾小心駕駛，製作一系列宣導影片，走入社區加強宣導，另針對違規原因闖紅燈及超速加強執法，也呼籲民眾開車前要充分休息，不要疲勞駕駛，行經無號誌路口務必遵守停、讓，才能減少車禍發生。

彰化縣和美警分局本月初在3天內，發生3件死亡車禍，警察局長張國雄（左4）今天親率部屬偕同地方首長，到伸港福安宮向媽祖參拜祈福，護佑縣民行車平安。圖／警方提供
彰化縣和美警分局本月初在3天內，發生3件死亡車禍，警察局長張國雄（左4）今天親率部屬偕同地方首長，到伸港福安宮向媽祖參拜祈福，護佑縣民行車平安。圖／警方提供
彰化縣和美警分局本月初在3天內，發生3件死亡車禍，警察局長張國雄（左4）今天親率部屬偕同地方首長，到伸港福安宮向媽祖參拜祈福，護佑縣民行車平安。圖／警方提供
彰化縣和美警分局本月初在3天內，發生3件死亡車禍，警察局長張國雄（左4）今天親率部屬偕同地方首長，到伸港福安宮向媽祖參拜祈福，護佑縣民行車平安。圖／警方提供

車禍 警察

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