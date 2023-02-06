快訊

拉丁美洲上空第二顆「流浪氣球」 陸證實：也是中國的

林志穎開BMW電動車「這原因」遭巡邏警當場開單 百萬愛車意外曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工地大量建材被偷恐違約 警找回業者稱像收到百萬紅包

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市韋姓業者到仁德區工地發現日前買進的H型鋼鐵100架與舊鋁捲門遭竊，損失60多萬元，且如果無法即期完工，違約「要賠數百萬元」。他認為這批鋼材應遭銷贓找不回來了，不過員警還是調閱大量監視畫面清查，查到大貨車將鋼材載往仁德區回收場，追查批鋼材又被運往彰化縣某回收場，還好及時找回，還查到吳姓男子涉嫌上午送辦。

被害人感謝太廟所長蔡易勳等員警主動積極追查，表示原本已經不抱希望竟然還能失而復得，感到驚喜不敢置信，直呼「好像收到百萬大紅包」。

蔡易勳說，被害人因為不抱任何希望，拖了10多天才到派出所做筆錄，他擔心監視器紀錄可能被覆蓋，與同仁全力調閱數十支監視器與長達14天之久的畫面，與時間賽跑逐一查看，所幸相關重要錄影紀錄並無遭覆蓋。

警方調查，吳嫌委託劉姓男子駕駛大貨車將工地內H型鋼鐵100架與舊鋁捲門載往仁德區回收場，以新20萬元販賣給中古商，再銷贓至彰化縣回收場。

警方調閱大量監視器畫面，及時找回失竊金屬建材。記者周宗禎／翻攝
警方調閱大量監視器畫面，及時找回失竊金屬建材。記者周宗禎／翻攝
警方調閱大量監視器畫面，及時找回失竊金屬建材。記者周宗禎／翻攝
警方調閱大量監視器畫面，及時找回失竊金屬建材。記者周宗禎／翻攝
警方調閱大量監視器畫面，及時找回失竊金屬建材。記者周宗禎／翻攝
警方調閱大量監視器畫面，及時找回失竊金屬建材。記者周宗禎／翻攝
警方調閱大量監視器畫面，及時找回失竊金屬建材。記者周宗禎／翻攝
警方調閱大量監視器畫面，及時找回失竊金屬建材。記者周宗禎／翻攝
警方調閱大量監視器畫面，及時找回失竊金屬建材。記者周宗禎／翻攝
警方調閱大量監視器畫面，及時找回失竊金屬建材。記者周宗禎／翻攝

監視器 台南

延伸閱讀

石岡工地落石砸死工人 台中市建設局：應屬工地突發意外

民眾塞紅包支持清潔隊 竹市轉贈公益專戶助弱勢

K盤以紅包遮掩漏餡 男持K他命遭南警盤查送辦

化過年紅包為大愛 新竹市清潔隊7年來捐出逾32萬元

相關新聞

豐原車禍機車騎士遭賓士車撞死 家屬PO網求影像查真相

台中市豐原區豐勢路日前發生死亡車禍，轎車與機車碰撞，騎士送醫急救不治，家屬在地方社團臉書PO網，急尋當時經過車禍地點有行...

抓到了！高鐵左營站900萬虛擬貨幣遭劫案 2嫌拘提落網

高鐵左營站上月30日發生900萬虛擬貨幣遭劫案，警方今宣布偵破！馮姓女子和羅姓男子相約高鐵左營站交易總值900萬「泰達幣...

台中大肚大樓5樓火警 4人順利獲救

台中市大肚區遊園路二段79巷一處大樓5樓下午2時許突然發生火警，現場冒出濃煙，所幸消防人員及時趕往灌救，現場3名住戶自行...

工地大量建材被偷恐違約 警找回業者稱像收到百萬紅包

台南市韋姓業者到仁德區工地發現日前買進的H型鋼鐵100架與舊鋁捲門遭竊，損失60多萬元，且如果無法即期完工，違約「要賠數...

幫失智婦開門藉機性騷 因一句話被依乘機猥褻罪起訴

呂姓男子與患有失智的老婦為鄰多年，去年7月老婦因未帶鑰匙，請呂男協助開門，呂男協助她返家後，卻尾隨她進入客廳，並趁四下無...

石岡工地落石砸死工人 台中市建設局：應屬工地突發意外

台中市石岡區道路復健工程工地今天施工時，一名工人被落石砸傷，送醫急救不治，台中市府建設局表示，工地現場勞安設施完善，落石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。