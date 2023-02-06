工地大量建材被偷恐違約 警找回業者稱像收到百萬紅包

台南市韋姓業者到仁德區工地發現日前買進的H型鋼鐵100架與舊鋁捲門遭竊，損失60多萬元，且如果無法即期完工，違約「要賠數百萬元」。他認為這批鋼材應遭銷贓找不回來了，不過員警還是調閱大量監視畫面清查，查到大貨車將鋼材載往仁德區回收場，追查批鋼材又被運往彰化縣某回收場，還好及時找回，還查到吳姓男子涉嫌上午送辦。

被害人感謝太廟所長蔡易勳等員警主動積極追查，表示原本已經不抱希望竟然還能失而復得，感到驚喜不敢置信，直呼「好像收到百萬大紅包」。

蔡易勳說，被害人因為不抱任何希望，拖了10多天才到派出所做筆錄，他擔心監視器紀錄可能被覆蓋，與同仁全力調閱數十支監視器與長達14天之久的畫面，與時間賽跑逐一查看，所幸相關重要錄影紀錄並無遭覆蓋。