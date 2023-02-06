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抓到了！高鐵左營站900萬虛擬貨幣遭劫案 2嫌拘提落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高鐵左營站上月30日發生900萬虛擬貨幣遭劫案，警方今宣布偵破！馮姓女子和羅姓男子相約高鐵左營站交易總值900萬「泰達幣」，由共犯許姓男子出面交易，馮以手機虛擬錢包轉給許後，許佯稱未收到，藉「尿遁」搭上羅接應的計程車逃逸，警方昨在中和循線將2嫌拘提到案。

警方調查，31歲的馮女日前和23歲的羅姓男子交易泰達幣虛擬貨幣，羅男允諾以1比32比例收受馮女所有的28萬餘枚的泰達幣，市值達900萬，馮女心動下，和羅男相約30日深夜在高鐵左營站交易。

沒料羅男計畫洗劫馮女，由年約22歲共犯許姓男子出面和馮女交易，羅則在排班計程車上等候；不知情的馮女以手機虛擬錢包轉給許男後，許佯裝未收到，隨即找藉口上廁所，隨後搭上羅等候的計程車，火速逃離現場。

馮女在站區苦等不到許男才驚覺遇劫，隨即跑到鄰近派出所報案。當時羅、許2人所搭乘的計程車，行經左營區路段時，巧遇左營警分局文自派出所員警盤查，警方登記資料後放行，直到馮女報案後，警方接獲線上通報，才知道抄錄的資料是虛擬貨幣劫案的犯嫌。

由於坊間一枚泰達幣（USDT）屬於虛擬加密貨幣的一種，相當於1元美金，馮女估計損失約900萬元台幣。鐵路警察當時認為羅男是在馮女完成轉讓後，藉口離開，非趁馮女不備時強取，未構成搶奪要件，依詐欺案偵辦，鎖定涉案的許、羅2男追緝。

案發後，鐵路警察局高雄分局成立專案小組，經調閱相關記錄及上百支監視器影像分析，鎖定羅、許2人落腳在新北市中和區，昨兵分二路北上執行拘提，先在中和中山路逮獲許嫌，另在和城路逮捕羅嫌。

據了解，許、羅2嫌落網後，被害人該筆900萬泰達幣，早已被轉走，疑經手6人，最後轉到香港；檢警將持續追查其他共犯，全案警詢後，依詐欺罪及洗錢防制法移送橋頭地署偵辦。

馮姓女子在高鐵左營站售票櫃台附近交易泰達幣，沒料嫌犯卻「尿遁」逃逸，警方今宣布拘提2嫌到案。記者石秀華／攝影
馮姓女子在高鐵左營站售票櫃台附近交易泰達幣，沒料嫌犯卻「尿遁」逃逸，警方今宣布拘提2嫌到案。記者石秀華／攝影
馮姓女子1月30日在高鐵左營站面交泰達幣，賣家尿遁，馮遭騙走價值900萬的泰達幣；警方今宣布逮捕2嫌。記者石秀華／攝影
馮姓女子1月30日在高鐵左營站面交泰達幣，賣家尿遁，馮遭騙走價值900萬的泰達幣；警方今宣布逮捕2嫌。記者石秀華／攝影

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