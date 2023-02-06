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幫失智婦開門藉機性騷 因一句話被依乘機猥褻罪起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

呂姓男子與患有失智的老婦為鄰多年，去年7月老婦因未帶鑰匙，請呂男協助開門，呂男協助她返家後，卻尾隨她進入客廳，並趁四下無人環抱老婦、以手摸胸，不巧被老婦在房間的女兒透過手機以監視器目睹。偵查時呂男坦承摸胸，卻供稱「人家都有胸部，他都沒有所以摸摸看」，被新北地檢署依乘機猥褻罪起訴。

檢方調查，老婦因年邁出現失智現象，對外界事理認知不清。去年7月17日上午7時許，老婦忘記帶鑰匙被鎖在家門外，便請鄰居呂男協助開門，呂男協助老婦開門後，卻尾隨她進入家門，並趁客廳四下無人時，以雙手從老婦後方環抱並趁機襲胸20餘秒，還以相同姿勢將老婦推入房間。

不巧老婦女兒在房間聽到客廳有聲響，以手機查看安裝在客廳的情況，發現呂男竟推著老母進入房間，嚇壞大喊「媽」，呂男聽到聲響嚇一跳，趕緊離開，老婦女兒隨即報警。

偵查時，呂男面對監視畫面坦承犯行，並坦承與老婦是多年鄰居，平常不會串門子，雙方也沒有熟到老婦會同意他摸胸部，但他供稱不知老婦失智，並稱「因人家都有胸部，他都沒有所以摸摸看」，但檢方認為如不知老婦失智，不會冒著被捕風險在光天化日之下襲胸，不採信其說詞，依乘機猥褻罪起訴。

呂男幫失智的鄰居開門，卻趁機尾隨鄰居進入房內並伸手襲胸，被逮還辯稱沒有胸部所以摸摸看，被新北地檢署依乘機猥褻罪起訴。示意圖／ingimage
呂男幫失智的鄰居開門，卻趁機尾隨鄰居進入房內並伸手襲胸，被逮還辯稱沒有胸部所以摸摸看，被新北地檢署依乘機猥褻罪起訴。示意圖／ingimage

房間 失智

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