林志穎開電動車「這原因」被開單 百萬BMW愛車意外曝光

林志穎去年7月駕駛特斯拉不慎自撞，引發火燒車，歷經車禍康復日前分享開工復出好消息。2月3日林志穎駕駛市價破百萬的電動車BMW i3，到台北市內湖咖啡廳用餐，因違規停車在貨車裝卸專用區遭警方告發，愛車也意外曝光。

據悉，林志穎2月3日下午2時許，到明水路的Yellow Lemon Dessert Bar黃檸檬咖啡廳用餐，BMW i3直接違規停車在店外的貨車裝卸專用區。

中山分局指出，當日接獲民眾檢舉，員警依規定前往查處，見電動車違規停車在貨車裝卸專用區，因當時未符合一般自小客可停放時段，依規定告發佔用卸貨停車格。