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林志穎開電動車「這原因」被開單 百萬BMW愛車意外曝光
林志穎去年7月駕駛特斯拉不慎自撞，引發火燒車，歷經車禍康復日前分享開工復出好消息。2月3日林志穎駕駛市價破百萬的電動車BMW i3，到台北市內湖咖啡廳用餐，因違規停車在貨車裝卸專用區遭警方告發，愛車也意外曝光。
據悉，林志穎2月3日下午2時許，到明水路的Yellow Lemon Dessert Bar黃檸檬咖啡廳用餐，BMW i3直接違規停車在店外的貨車裝卸專用區。
中山分局指出，當日接獲民眾檢舉，員警依規定前往查處，見電動車違規停車在貨車裝卸專用區，因當時未符合一般自小客可停放時段，依規定告發佔用卸貨停車格。
警方指出，依道路交通管理處罰條例第56條第一項第九款「汽車駕駛人停車時，停車時間、位置、方式、車種不依規定（占用卸貨停車格）」可處600元以上1200元以下罰鍰。
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