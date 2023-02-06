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土耳其與敘利亞7.8強震：已641人死、災區仍在搶救中

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土耳其強震逾5百死 北市搜救隊整備國際人道救援

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

土耳其今凌晨發生芮式規模7.8強震，許多建物倒塌受損，已知逾5百人死亡。台北市搜救隊整備裝備及各項生命搜索儀器，輪值60人及2隻搜救犬待命，一旦接獲外交部或消防署指示，立即搭乘專機前往救援。

台北市消防局表示，搜救隊去年取得重型能力認證資格，為全台首支通過國家搜救能力分級檢測的隊伍，土耳其發生強震，本於人道關懷與救災無分國界精神，已做好國際人道救援任務準備。

北市搜救隊2000年9月21日成軍，曾參與國內外重大救災工作，包括2003年伊朗震災、2004年印尼海嘯、2008年四川汶川震災、2010年海地震災及2011年日本311震災等；多次支援各縣市救援，如2001年桃芝颱風、2004年艾利颱風、2009年莫拉克颱風及近年台南震災、花蓮震災、台鐵太魯閣號出軌事件。

土耳其發生芮式規模7.8強震，台北市搜救隊完成整備，一旦接獲外交部或消防署指示，立即搭乘專機前往救援。圖／台北市消防局提供
土耳其發生芮式規模7.8強震，台北市搜救隊完成整備，一旦接獲外交部或消防署指示，立即搭乘專機前往救援。圖／台北市消防局提供
土耳其發生芮式規模7.8強震，台北市搜救隊完成整備，一旦接獲外交部或消防署指示，立即搭乘專機前往救援。圖／台北市消防局提供
土耳其發生芮式規模7.8強震，台北市搜救隊完成整備，一旦接獲外交部或消防署指示，立即搭乘專機前往救援。圖／台北市消防局提供
土耳其發生芮式規模7.8強震，台北市搜救隊完成整備，一旦接獲外交部或消防署指示，立即搭乘專機前往救援。圖／台北市消防局提供
土耳其發生芮式規模7.8強震，台北市搜救隊完成整備，一旦接獲外交部或消防署指示，立即搭乘專機前往救援。圖／台北市消防局提供
土耳其發生芮式規模7.8強震，台北市搜救隊完成整備，一旦接獲外交部或消防署指示，立即搭乘專機前往救援。圖／台北市消防局提供
土耳其發生芮式規模7.8強震，台北市搜救隊完成整備，一旦接獲外交部或消防署指示，立即搭乘專機前往救援。圖／台北市消防局提供

北市 颱風 土耳其

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