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石岡工地落石砸死工人 台中市建設局：應屬工地突發意外

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市石岡區道路復健工程工地今天施工時，一名工人被落石砸傷，送醫急救不治，台中市府建設局表示，工地現場勞安設施完善，落石於工區範圍外落下，初步勘查應屬工地突發意外，目前已由市府勞動檢查處現勘調查中。

台中市建設局說明，今天上午10點55分工區範圍外落石滑落，一名承包工程人員閃避不及遭砸傷，11點30分送抵豐原醫院，後於12點10分搶救不治。

建設局表示，經通報警察及勞檢相關單位到場，查工地現場勞安設施完善，落石於工區範圍外落下，初步勘查應屬工地突發意外，目前已由市府勞動檢查處現勘，此案保有工程保險，將配合後續檢調現勘後，依工程保險處理相關賠償事宜。對於這起意外，市府感到難過不捨，已慰問家屬，並將積極協助家屬妥善處理後續事宜。

台中市石岡區道路復建工程，一名工人今天被落石砸傷，當場無生命跡象送醫急救，52歲吳姓工人到院前無生命跡象，胸腹部大面積挫傷，左下肢有大範圍撕裂，經搶救後仍不治，中午12點10分宣告不治。

台中市石岡區一處工地今天發生落石砸死工人意外。圖／民眾提供
台中市石岡區一處工地今天發生落石砸死工人意外。圖／民眾提供
台中市石岡區一處工地今天發生落石砸死工人意外。圖／民眾提供
台中市石岡區一處工地今天發生落石砸死工人意外。圖／民眾提供

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