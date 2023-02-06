石岡工地落石砸死工人 台中市建設局：應屬工地突發意外

台中市石岡區道路復健工程工地今天施工時，一名工人被落石砸傷，送醫急救不治，台中市府建設局表示，工地現場勞安設施完善，落石於工區範圍外落下，初步勘查應屬工地突發意外，目前已由市府勞動檢查處現勘調查中。

台中市建設局說明，今天上午10點55分工區範圍外落石滑落，一名承包工程人員閃避不及遭砸傷，11點30分送抵豐原醫院，後於12點10分搶救不治。

建設局表示，經通報警察及勞檢相關單位到場，查工地現場勞安設施完善，落石於工區範圍外落下，初步勘查應屬工地突發意外，目前已由市府勞動檢查處現勘，此案保有工程保險，將配合後續檢調現勘後，依工程保險處理相關賠償事宜。對於這起意外，市府感到難過不捨，已慰問家屬，並將積極協助家屬妥善處理後續事宜。