鹽水蜂炮累計70人傷 兩派人馬對嗆警將傳2人

2天1夜的台南鹽水蜂炮今凌晨落幕，經統計共有70人受傷，昨深夜10點多還發生兩派人馬因細故口角爆發短暫推擠，幸警方快打部隊及時趕至排除，將傳喚帶頭2男到案說明。

台南市政府消防局統計，今年鹽水蜂炮今有70人被炸傷，大都是一般輕傷，共有15人送醫，其中以55歲男子下肢36%燒燙傷及13歲少年眼角被蜂炮炸傷傷勢較重，住院觀察中。

另外，昨晚約10點也發生兩派人馬在某炮城疑不耐久候衍生口角，爆發短暫推擠，還有人拿起安全帽作勢攻擊，幸警方快打部隊趕至，一票人鳥獸散，警方已掌握2名涉嫌帶頭滋事者，將傳喚到案說明。