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鹽水蜂炮累計70人傷 兩派人馬對嗆警將傳2人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

2天1夜的台南鹽水蜂炮今凌晨落幕，經統計共有70人受傷，昨深夜10點多還發生兩派人馬因細故口角爆發短暫推擠，幸警方快打部隊及時趕至排除，將傳喚帶頭2男到案說明。

台南市政府消防局統計，今年鹽水蜂炮今有70人被炸傷，大都是一般輕傷，共有15人送醫，其中以55歲男子下肢36%燒燙傷及13歲少年眼角被蜂炮炸傷傷勢較重，住院觀察中。

另外，昨晚約10點也發生兩派人馬在某炮城疑不耐久候衍生口角，爆發短暫推擠，還有人拿起安全帽作勢攻擊，幸警方快打部隊趕至，一票人鳥獸散，警方已掌握2名涉嫌帶頭滋事者，將傳喚到案說明。

消防局也發現，不少受傷者是遊客，明顯裝備不足，呼籲觀賞蜂炮燃放一定要做好安全防護，才能避免發生危險，同時也有部分遊客反映，部分炮城使用禁止燃放的塑膠炮頭，未來將加強取締。

台南鹽水蜂炮累積70人遭蜂炮炸傷，昨晚兩派人馬對嗆，警方快打部隊趕至排除。圖 ／取自記者新聞網
台南鹽水蜂炮累積70人遭蜂炮炸傷，昨晚兩派人馬對嗆，警方快打部隊趕至排除。圖 ／取自記者新聞網

台南 鹽水蜂炮

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