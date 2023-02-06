元宵遶境鞭炮爆炸起火 台東老翁被炸燒傷 兒頭髮燒捲
台東陳姓老翁今天下午在住家旁觀賞元宵遶境，身旁鞭炮突然被引爆，驚人的爆炸威力，讓老翁閃躲不及臉部被灼傷，送醫急救沒有生命危險，警方己經帶回陣頭及相關人員偵訊、調查事故原因。
台東元宵祈福連兩天陣頭遶境活動，今天1隊陣頭在市區新生路某建築師事務所前擺放臨時壇，並擺放大量鞭炮準備施放，約下午3時許，擺放的鞭炮疑被路上鞭炮波及，突然轟一聲起火爆炸，嚇的在場民眾四處逃竄。
陳姓老翁閃避不及、臉部被灼傷，陳的兒子發現趕緊拉人逃離，頭髮也被炮火燒到捲曲，所幸眾人協助撲滅老先生身上鞭炮、受2%燒燙傷，送醫後沒有生命危險。
消防隊到場時，火勢己被居民撲滅，隔壁的服飾店玻璃落地窗也都被燻黑，店內衣服都是濃濃炮味，被迫暫停營業，騎樓部分機車也被火勢波及，消防隊和警方已要求陣頭先將現場炮竹載走，並將負責人帶回警訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言