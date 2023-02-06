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元宵遶境鞭炮爆炸起火 台東老翁被炸燒傷 兒頭髮燒捲

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東陳姓老翁今天下午在住家旁觀賞元宵遶境，身旁鞭炮突然被引爆，驚人的爆炸威力，讓老翁閃躲不及臉部被灼傷，送醫急救沒有生命危險，警方己經帶回陣頭及相關人員偵訊、調查事故原因。

台東元宵祈福連兩天陣頭遶境活動，今天1隊陣頭在市區新生路某建築師事務所前擺放臨時壇，並擺放大量鞭炮準備施放，約下午3時許，擺放的鞭炮疑被路上鞭炮波及，突然轟一聲起火爆炸，嚇的在場民眾四處逃竄。

陳姓老翁閃避不及、臉部被灼傷，陳的兒子發現趕緊拉人逃離，頭髮也被炮火燒到捲曲，所幸眾人協助撲滅老先生身上鞭炮、受2%燒燙傷，送醫後沒有生命危險。

消防隊到場時，火勢己被居民撲滅，隔壁的服飾店玻璃落地窗也都被燻黑，店內衣服都是濃濃炮味，被迫暫停營業，騎樓部分機車也被火勢波及，消防隊和警方已要求陣頭先將現場炮竹載走，並將負責人帶回警訊。

台東市新生路服飾店玻璃落地窗也都被燻黑，店內衣服都是炮味，被迫暫停營業。記者卜敏正／翻攝
台東市新生路服飾店玻璃落地窗也都被燻黑，店內衣服都是炮味，被迫暫停營業。記者卜敏正／翻攝
陳姓男子的頭髮也被炮火燒到。記者卜敏正／翻攝
陳姓男子的頭髮也被炮火燒到。記者卜敏正／翻攝
台東市新生路店面前鞭炮突然被引爆、炸傷一名老翁。記者卜敏正／翻攝
台東市新生路店面前鞭炮突然被引爆、炸傷一名老翁。記者卜敏正／翻攝

遶境 元宵

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