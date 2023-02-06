元宵遶境鞭炮爆炸起火 台東老翁被炸燒傷 兒頭髮燒捲

台東陳姓老翁今天下午在住家旁觀賞元宵遶境，身旁鞭炮突然被引爆，驚人的爆炸威力，讓老翁閃躲不及臉部被灼傷，送醫急救沒有生命危險，警方己經帶回陣頭及相關人員偵訊、調查事故原因。

台東元宵祈福連兩天陣頭遶境活動，今天1隊陣頭在市區新生路某建築師事務所前擺放臨時壇，並擺放大量鞭炮準備施放，約下午3時許，擺放的鞭炮疑被路上鞭炮波及，突然轟一聲起火爆炸，嚇的在場民眾四處逃竄。

陳姓老翁閃避不及、臉部被灼傷，陳的兒子發現趕緊拉人逃離，頭髮也被炮火燒到捲曲，所幸眾人協助撲滅老先生身上鞭炮、受2%燒燙傷，送醫後沒有生命危險。