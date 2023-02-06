桃園惡少雙人組持刀搶女移工 頭戴「小紅帽」難逃法眼
桃園市觀音區昨晚發生一起強盜案件，兩名剛成年的男子騎車遇見女移工，臨時起意，藉口掉東西將對方騙下機車，再亮西瓜刀、棍棒恐嚇，搶走3000元；警方循車牌及犯嫌的粉色安全帽，5小時內循線雙雙逮捕到案，全案詢後依加重強盜罪嫌送辦。
大園警分局調查，20歲徐姓男子和友人18歲徐男昨晚7時許共乘機車行經觀音區富玉路時，見越籍移工郭姓女子（36歲）獨自騎車，便靠近她並謊稱「東西掉了」誘對方她停車。
兩人見郭女下車，拿出西瓜刀及棍棒恐嚇她交出身上財物，並將她推倒在地，得手3000元後騎車逃逸。被害人隨後報警。
警方獲報後立即組成專案小組，積極調閱監視器以車追人，發現涉案車輛一路逃竄至中壢區、桃園區、新北市鶯歌區等地，中途一度遭遇雨天畫面品質不佳，但細心的專案小組憑其中一名男嫌的粉紅色安全帽，持續掌握行蹤。
涉案機車今天0時許再度回到桃園市觀音區一帶，警方立即派員圍捕，順利在大觀路與四維路口攔獲。
兩名徐姓男子見無處可逃，只好乖乖坦承犯行、辯稱是臨時起意，並帶警方找到棄置在路旁的西瓜刀及棍棒，全案詢後依加重強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
大園分局表示，將持續針對各類暴力犯罪加強查緝，民眾如遭受各類暴力犯罪等不法情事，請儘速向警方報案，警方必定全力緝凶，以確保人民生命財產安全，建構優質生活環境。
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