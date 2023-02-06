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秀泰影城女墜樓 掉落救生氣墊後彈地雙腳骨折

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

本月4日嘉義市某影城6樓傳墜樓意外，有名女子站在6樓邊牆，義市消防局據報派員前往了解，立即在現場舖上氣墊，另組人員上樓了解，但沒多久女子就從高樓墜下，幸好掉在氣墊上緩衝墜落力道後落在地面，雙腳骨折救護人員協助送醫。

24歲的女子不明原因在6樓站在邊牆上，引起路過民眾側目十分危險，立即向附近的消防局一大隊第一分隊報案。

消防救護人員見狀一方面緊急管制人車舖救生氣墊，約50秒完成充氣，另組人員趕到6樓關心女子狀況，女子的手機不斷響起，她就是不接，並示意人員不要靠近，沒多久就發生墜樓，幸好氣墊已舖好，女子掉在氣墊內緩衝墜落力道後彈在地面。

救護人員檢視女子狀況，雙腳疑骨折變形，有耳漏情形，意識清楚，送往醫院急救途中頻頻喊痛。警方調查，女子一直有情緒困擾，脫軌行為已不是第一次。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

女子站在高樓上十分危險。 記者李宗祐／翻攝
女子站在高樓上十分危險。 記者李宗祐／翻攝

骨折 嘉義

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