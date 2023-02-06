保時捷跑車基隆失竊引發詐保疑雲 屏東找到藏車處

張姓男子以每月9萬元長期租用保時捷跑車，停在旅館地下停車場後，涉嫌串通游姓友人把車開走，再報案失竊，向保險公司申請失竊理賠277萬元。警方昨天南下屏東找到這輛車，偵詢2人後，今依詐欺、竊盜及偽造文書罪嫌送辦，並擴大清查，釐清案情。

50多歲張男為租來的保時捷Panamera跑車投保失竊險後，去年9月間到基隆市投宿旅館時，把市價約360萬元的跑車停放在旅館地下停車場，並在13天後向警方報案跑車失竊，索取失竊報案證明。3天後租賃業者向保險公司申請失竊理賠，獲賠277萬元，但尚未轉交給張男。

保險公司認為此事不尋常報案，基隆警三分局調閱停車場車輛出場紀錄，發現沒有保時捷離場紀錄，加上男隔13天報案時神色自若，完全沒有失竊名車的焦慮，研判有內情。

警方深入追查，發現1名身穿帽T，戴登山帽、口罩，僅露出一雙眼睛故意掩蓋面貌的男子，開走保時捷跑車，再用緊跟前車方式駛離旅館停車場。