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影／酒駕寧願被扣車領18萬罰單 男子耍無賴肚皮挨一刀

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名林姓男子，前天酒後騎乘借來的機車遇攔查，但拒絕酒測被開18萬元罰單、扣車，醉醺醺去找張姓車主告知此事。張男很清楚林男會耍無賴，根本沒能力繳罰款，將導致機車無法贖回。暴怒在三和夜市眾目睽睽之下，持刀劃傷林男肚皮。

據了解，雙方是朋友關係，41歲張男好意將機車暫借給45歲林男使用，林男卻酒駕，4日晚間10時許在三重區福德北路被警察攔下。林男明知酒測超標，擔心被移送法辦，員警詳細告知拒檢將開罰18萬元並扣車，繳清罰款才能領回機車，林男仍堅持拒測，寧願收下罰單。

稍後11時許，林男主動約張男到三和夜市見面，告知「你的機車因酒駕被警方查扣」，必須繳清罰單才能領回。張男見對方醉醺醺一副事不關己模樣，也因為若不繳清18萬元罰款，將導致機車無法領回，盛怒爆發口角衝突，情緒失控持刀劃傷林男肚皮，嚇壞夜市攤商與民眾，連忙報警。

警方獲報有人持刀打架趕抵了解，林男醉到站不穩，否認被割傷，還嗆警員：「我自己跌倒，不行嗎？」當消防隊救護人員掀開他衣服查看肚皮傷勢，卻痛到哀號，稍後指稱，是旁邊那個男人拿刀割傷他。

員警盤查張男時，他情緒仍十分激動飆罵林男，反覆向員警抱怨「你不覺得他很過分嗎！」警方不斷安撫張男勸他放下折疊刀，一起回派出所接受調查。

張男警詢後被依殺人未遂罪嫌移送地檢署，他無奈透露誤交損友，更懊惱機車可能再也領不回來，還要面對殺人未遂官司。

張男懊惱誤交損友，不但機車被查扣，還因激憤情緒失控持刀傷人，被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
張男懊惱誤交損友，不但機車被查扣，還因激憤情緒失控持刀傷人，被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方在三和夜市規勸情緒激動的張男放下疊刀。記者林昭彰／翻攝
警方在三和夜市規勸情緒激動的張男放下疊刀。記者林昭彰／翻攝
林姓男子因酒駕害朋友的機車被查扣，肚子挨一刀，他醉到站不穩，被7、8名員警和救護車人員圍著問話。圖／翻攝社會事新聞影音
林姓男子因酒駕害朋友的機車被查扣，肚子挨一刀，他醉到站不穩，被7、8名員警和救護車人員圍著問話。圖／翻攝社會事新聞影音
警方查扣張姓男子割傷林姓男子的折疊刀。記者林昭彰／翻攝
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罰單 夜市

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