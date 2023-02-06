影／宜蘭天雨路滑視線不佳 5噸載水車迴轉不慎翻倒田邊

宜蘭連日多雨，晚間行車視線不好，冬山鄉廣興路昨晚6時50分左右發生一起翻車事故，49歲楊姓男子駕駛5公噸的載水車，疑似迴轉不慎，左後輪陷入路旁水溝，導致整輛貨車重心不穩，翻覆橫臥田邊，車內物品散落一地，駕駛沒受傷也沒有酒駕。

經查，事發在冬山鄉廣興路682巷附近，楊男駕駛小貨車從成功路往廣興路682巷行駛，正在成功路與廣興路682巷迴轉時，車輛不慎側翻落入水溝，動彈不得，駕駛自行向廣興派出所報案。警方獲報到場，立即進行交管，並對駕駛人實施酒測值為零，當事人自行通知吊車至事故現場處理。