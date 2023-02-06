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石岡道路復建工程工人被落石砸傷 無生命跡象急救不治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市石岡區道路復建工程一名吳姓工人今天被落石砸傷，當場無生命跡象，胸腹部大面積挫傷，左下肢有大範圍撕裂，雖緊急送醫搶救，但仍於中午12點10分宣告不治。

台中市消防局今天上午10點56分獲報，石岡區石岡街頭坪巷附近有工安意外，派遣石岡分隊、消防車1輛、救護車1輛、人員5名，前往搶救。

52歲吳姓工人當場無呼吸心跳，OHCA（到院前心肺功能停止）送衛生福利部豐原醫院急救，報案人表示，現場是養工處道路復建工程，一名工程人員遭落石砸傷、疑似有被落石壓住尚未脫困；救護員回報，傷者左腳開放性骨折、OHCA，給予救護處置後送。

警方調查，這起工安意外發生在石岡區中91縣道，警方所接獲110報案有落石砸傷案，經所長余青峰率員到場處理，一名正在負責擋土牆基座鋼筋綁扎的工人被山坡滾下的落石砸中左側腹部；台中市勞檢處已接到通報，派員到場調查中。

台中市石岡道路復建工程工人今天被落石砸傷，無生命跡象送醫急救。圖／民眾提供
台中市石岡道路復建工程工人今天被落石砸傷，無生命跡象送醫急救。圖／民眾提供
台中市石岡道路復建工程工人今天被落石砸傷，無生命跡象送醫急救。圖／民眾提供
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落石 台中市 工安

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