石岡道路復建工程工人被落石砸傷 無生命跡象急救不治

台中市石岡區道路復建工程一名吳姓工人今天被落石砸傷，當場無生命跡象，胸腹部大面積挫傷，左下肢有大範圍撕裂，雖緊急送醫搶救，但仍於中午12點10分宣告不治。

台中市消防局今天上午10點56分獲報，石岡區石岡街頭坪巷附近有工安意外，派遣石岡分隊、消防車1輛、救護車1輛、人員5名，前往搶救。

52歲吳姓工人當場無呼吸心跳，OHCA（到院前心肺功能停止）送衛生福利部豐原醫院急救，報案人表示，現場是養工處道路復建工程，一名工程人員遭落石砸傷、疑似有被落石壓住尚未脫困；救護員回報，傷者左腳開放性骨折、OHCA，給予救護處置後送。