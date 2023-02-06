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台64線觀音山隧道 前車減速釀成4車追撞1人送醫
新北市台64線快速道路往八里方向觀音山隧道內，今天上午發生車禍阻斷交通，造成後方大塞車。警方初步調查，起因於前車突然減速釀成後方追撞，共波及4輛車、1人頭部重擊擋風玻璃送醫，沒有生命危險。
這起車禍發生在上午9時29分，經警方初步了解，27歲王姓司機自述他駕駛曳引車頭行駛於隧道內的外側車道，因前方由42歲謝姓司機的曳引砂石車突然煞車減速，但已來不及反應。
曳引車頭想要往左變換車道閃避，但是左側有車，因此撞上內側車道由56歲馬姓司機駕駛的小貨車，同時追撞砂石車尾，砂石車頭又追撞前方由50歲廖姓司機駕駛的小貨車，釀成4車連環撞，西行交通完全中斷。
曳引車頭王姓司機頭部重擊擋風玻璃，救護車只好逆向從八里端進入隧道，將傷者送到淡水馬偕醫院，沒有生命危險。4名司機都沒有酒駕，事故車輛於上午10時42分拖離現場，先開放1線車道逐漸消化塞車，散落物11時38分全部清除完畢，全線開放通行。詳細事故原因尚待警方調查釐清。
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