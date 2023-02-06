快訊

「如果你不選，我來選！」 吳敦義揭星雲大師曾鼓勵他選主席往事

要打要快！三劑型都將屆效 日後恐打不到單價BNT疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台64線觀音山隧道 前車減速釀成4車追撞1人送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市台64線快速道路往八里方向觀音山隧道內，今天上午發生車禍阻斷交通，造成後方大塞車。警方初步調查，起因於前車突然減速釀成後方追撞，共波及4輛車、1人頭部重擊擋風玻璃送醫，沒有生命危險。

這起車禍發生在上午9時29分，經警方初步了解，27歲王姓司機自述他駕駛曳引車頭行駛於隧道內的外側車道，因前方由42歲謝姓司機的曳引砂石車突然煞車減速，但已來不及反應。

曳引車頭想要往左變換車道閃避，但是左側有車，因此撞上內側車道由56歲馬姓司機駕駛的小貨車，同時追撞砂石車尾，砂石車頭又追撞前方由50歲廖姓司機駕駛的小貨車，釀成4車連環撞，西行交通完全中斷。

曳引車頭王姓司機頭部重擊擋風玻璃，救護車只好逆向從八里端進入隧道，將傷者送到淡水馬偕醫院，沒有生命危險。4名司機都沒有酒駕，事故車輛於上午10時42分拖離現場，先開放1線車道逐漸消化塞車，散落物11時38分全部清除完畢，全線開放通行。詳細事故原因尚待警方調查釐清。

拖吊車將事故車輛拖離現場。記者林昭彰／翻攝
拖吊車將事故車輛拖離現場。記者林昭彰／翻攝
台64線往八里方向觀音山隧道內，上午發生４車連環追撞事故，造成交通完全中斷，後端嚴重塞車到五股路段。記者林昭彰／翻攝
台64線往八里方向觀音山隧道內，上午發生４車連環追撞事故，造成交通完全中斷，後端嚴重塞車到五股路段。記者林昭彰／翻攝
台64線往八里方向觀音山隧道內，上午發生４車連環追撞事故，造成交通完全中斷，後端嚴重塞車到五股路段。記者林昭彰／翻攝
台64線往八里方向觀音山隧道內，上午發生４車連環追撞事故，造成交通完全中斷，後端嚴重塞車到五股路段。記者林昭彰／翻攝
拖吊車將事故車輛拖離現場。記者林昭彰／翻攝
拖吊車將事故車輛拖離現場。記者林昭彰／翻攝
觀音山隧道發生連環追撞，台64線西行交通一度完全中斷，造成大塞車。記者林昭彰／翻攝
觀音山隧道發生連環追撞，台64線西行交通一度完全中斷，造成大塞車。記者林昭彰／翻攝

車道 砂石

延伸閱讀

台64觀音山隧道3車擦撞事故！「傷亡不明」全線封閉建議提前改道

影／清晨國道3聯結車撞3車 貨櫃摔出來 回堵1公里

國道3號和美路段6車追撞 兩女性送醫

新北城林橋五車連環追撞 3人受傷送醫

相關新聞

豐原車禍機車騎士遭賓士車撞死 家屬PO網求影像查真相

台中市豐原區豐勢路日前發生死亡車禍，轎車與機車碰撞，騎士送醫急救不治，家屬在地方社團臉書PO網，急尋當時經過車禍地點有行...

影／越籍老夫婦滯台逾期和女兒同房睡 林右昌力推自行到案

內政部長林右昌今到桃園觀音探訪一對越南籍老夫妻，兩人逾期滯留3個多月，經自行到案免遭收容，明天返國；不過對於非法滯留移工...

影／宜蘭天雨路滑視線不佳 5噸載水車迴轉不慎翻倒田邊

宜蘭連日多雨，晚間行車視線不好，冬山鄉廣興路昨晚6時50分左右發生一起翻車事故，49歲楊姓男子駕駛5公噸的載水車，疑似迴...

石岡道路復建工程工人被落石砸傷 無生命跡象急救不治

台中市石岡區道路復建工程一名吳姓工人今天被落石砸傷，當場無生命跡象，胸腹部大面積挫傷，左下肢有大範圍撕裂，雖緊急送醫搶救...

台64線觀音山隧道 前車減速釀成4車追撞1人送醫

新北市台64線快速道路往八里方向觀音山隧道內，今天上午發生車禍阻斷交通，造成後方大塞車。警方初步調查，起因於前車突然減速...

現役外勤消防員首位！ 田尾消防分隊長蔡欣翰42歲考上司法官

司法官特考最近放榜，彰化縣消防局田尾分隊長蔡欣翰以42歲「高齡」獲得錄取，他除了非法律本科出身，更是第一位考上司法官的現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。