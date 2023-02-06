從執瞄子到法槌 彰化田尾消防分隊長蔡欣翰考上司法官

司法官特考最近放榜，彰化縣消防局田尾分隊長蔡欣翰以42歲「高齡」獲得錄取，他除了非法律本科出身，更是第一位考上司法官的現職外勤消防員，從拿瞄子站上救人救災的最前線，改執法槌堅守公平正義的最後一道防線。

蔡欣翰從警專消防科畢業，擔任基層消防隊員後，再考上警大二技。由於消防工作牽涉許多法律問題，他對法律發生興趣，從此展開成為法律人的漫漫途程。他先報考中興大學法研所，畢業後，一邊堅守消防崗位，一邊參加考試，經過五年努力，終於2018年考上律師，再過四年，今年元月榮登司法官金榜，預定8月離職受訓。

據統計，約有7成司法官是從學校畢業後就考取，幾乎都沒有社會經驗，蔡欣翰則是一路從基層消防隊員，逐步升上內外勤消防幹部，在消防分隊長就有7年。如今即將離開從事22年的消防工作，他儘管十分不捨，但也希望將來成為司法官後，在遇到與消防專業相關的案件時，能很快進入狀況，做出衡平而精確的判斷。

蔡欣翰以一位「水裡來，火裡去」的外勤消防分隊長，又是二寶爸，在繁重勤務與家務中，卻能在每年錄取率才約2%的司法官特考出類拔萃，是經過十足的努力。 他說，上班任務繁忙，休假還得分神照顧孩子，往往無法專心看書，只能充當「時間分配大師」，將零碎時間拼湊起來，待孩子睡著了，或者將要讀的內容用手機拍下來，利用工作空檔來讀。

蔡欣翰準備司法官特考是有方法的，他說，因自己是半路出家，又沒有時間補習，只能自修，除了背法條外，他會多看別人錄取的心得與書單，並在深入了解後，跳出既有框架，體悟出個人見解，也很感謝消防局同仁的支持與鼓勵，才能如願達到成為司法官的心願。