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國2預拌車翻覆畫面曝！閃過連結車壓扁前記者轎車、撞飛小貨車

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

國道2號西向11.1公里處今早發生嚴重車禍，案發畫面稍早曝光，預拌混凝土車變換車道失控側翻後，壓在外側由林姓前記者駕駛的轎車上，再將右前方小貨車撞飛離車道；林男因車體變形嚴重缺氧，正在醫院急救，家屬、業界都盼轉危為安。

國道警方初步調查，20多歲張男開預拌混凝土車行駛外側車道，疑因未注意前方車流回堵，變換至中線車道後失控翻覆，先壓在外側一輛白色轎車上，再向前滑行追撞另輛小貨車，總共5車被波及，駕駛均無飲酒情形。

行車記錄器畫面顯示，預拌混凝土車由外側車道往中線切入後失衡，先向左傾斜後拉回，再向右翻覆，重壓在林男白色轎車上，大量部件從轎車上噴飛；林男轎車前方的小貨車也被預拌混凝土車追撞，幾乎被撞進右邊匝道，怵目驚心。

44歲林姓男子受困變形車內，僅左膝有一處撕裂傷，但疑因呼吸道被壓迫導致缺氧，消防員救出他時無生命跡象，趕緊送醫，正由生命維持器維持生命跡象，還在搶救；另小貨車駕駛周姓男子（47歲）輕傷，也送醫。

車禍現場障礙已在上午11時56分完全排除，恢復通行。

白色馬自達轎車受損嚴重，駕駛林姓前記者送醫後還在急救中。記者楊湛華／翻攝
白色馬自達轎車受損嚴重，駕駛林姓前記者送醫後還在急救中。記者楊湛華／翻攝
白色馬自達轎車受損嚴重，駕駛林姓前記者送醫後還在急救中。記者楊湛華／翻攝
白色馬自達轎車受損嚴重，駕駛林姓前記者送醫後還在急救中。記者楊湛華／翻攝
20多歲張男開預拌混凝土車行駛外側車道，疑因未注意前方車流回堵，變換至中線車道後失控翻覆。記者楊湛華／翻攝
20多歲張男開預拌混凝土車行駛外側車道，疑因未注意前方車流回堵，變換至中線車道後失控翻覆。記者楊湛華／翻攝

車道 國道

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