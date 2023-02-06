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26歲男精神不濟、不吃飯...前往收驚「咬舌死亡」 離奇案件檢警明相驗

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉林姓男子因精神不濟又不吃晚餐，家人帶往附近宮廟拜拜收驚，過程中林男突然咬自己舌頭，家屬急忙阻止，林男在地上打滾掙扎，消防救護人員緊急協助送醫，仍不治死亡。檢警將於明天相驗查明死亡原因。

據了解，年約26歲林姓男子本月4日晚上8時左右不吃晚餐，家人覺得神情有異，於是帶往附近廟宇拜拜收驚，不料林男過程中突然咬住自己舌頭，家屬趕緊阻止，林男不斷掙扎隨後倒地打滾失去意識，消防救護人員據報趕到現場施以CPR急救後送醫，林男仍延至當晚9 時18分不治死亡。檢警將於明天相驗確認死因。

警方初步調查，近來家屬發現林男精神不濟常唸唸有辭，4日晚上又不吃晚餐，於是帶林男到附近宮廟收驚，過程中林男突然伸出舌頭要咬，家屬見狀上前阻止，並以毛巾裹住嘴巴保護，但林男持續躁動後失去意識，緊急聯絡消防救護人員協助送醫。林男之前曾因心臟疾病就醫，是否有精神方面疾病持續調查中。

嘉義縣林姓男子在收驚過程中突然咬舌，緊急送醫仍不治，檢警將於明天相驗確認死因。圖／本報資料照片
嘉義縣林姓男子在收驚過程中突然咬舌，緊急送醫仍不治，檢警將於明天相驗確認死因。圖／本報資料照片

嘉義 CPR

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