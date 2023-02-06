26歲男精神不濟、不吃飯...前往收驚「咬舌死亡」 離奇案件檢警明相驗

嘉義縣竹崎鄉林姓男子因精神不濟又不吃晚餐，家人帶往附近宮廟拜拜收驚，過程中林男突然咬自己舌頭，家屬急忙阻止，林男在地上打滾掙扎，消防救護人員緊急協助送醫，仍不治死亡。檢警將於明天相驗查明死亡原因。

據了解，年約26歲林姓男子本月4日晚上8時左右不吃晚餐，家人覺得神情有異，於是帶往附近廟宇拜拜收驚，不料林男過程中突然咬住自己舌頭，家屬趕緊阻止，林男不斷掙扎隨後倒地打滾失去意識，消防救護人員據報趕到現場施以CPR急救後送醫，林男仍延至當晚9 時18分不治死亡。檢警將於明天相驗確認死因。