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臉書地方社團力量大 助失智迷途老翁20分鐘找到家人

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警方前天傍晚接獲民眾報案，在後龍鎮成功路上有一名年邁老翁走失，急需警方協助，員警獲報到場發現老翁有失智狀況、身上也沒有任何證件，熱心民眾將老翁照片貼在地方臉書社團上，隨即在20分鐘後，快速找到老翁家屬，稍晚由家屬帶回。

警方表示，當天是後龍分駐所警員彭炫瑜、黃耀賢到場了解，報案民眾是附近住戶，發現老翁不知從何而來，眼神空洞，在附近漫無目的徘徊，民眾擔心老翁獨自在外會受寒或發生其他危害，趕緊報警處理。

由於老翁因年事已高，說話不清楚，講不出自己姓名、住處等資料，身上也沒有帶任何證件，眼見天色逐漸昏暗，員警只好先將老翁帶返後龍分駐所休息，而熱心的民眾將老翁照片貼在地方臉書社團上，隨即在20分鐘後，成功找到老翁家屬，趕到後龍分駐所將老翁帶返家休息。

竹南警察分局表示，藉此提醒民眾，如長者有失智或易走失情形，可向相關單位申請「愛心手鍊」，而分局也免費提供失智老人指紋建檔服務，有需要的轄區居民可多加利用。

熱心民眾將該名失智老翁照片貼在地方臉書社團上，隨即在20分鐘後幫他找到家屬，最後由家屬帶回。圖／警方提供
熱心民眾將該名失智老翁照片貼在地方臉書社團上，隨即在20分鐘後幫他找到家屬，最後由家屬帶回。圖／警方提供

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