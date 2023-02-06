快訊

直播／較上周降26%！今增本土確診16,391例、境外249例 63人死亡

美國為何擊墜「間諜氣球」：陸方挑戰的「壓力測試」？

蝦皮App下單被登出！小編還在喊「優惠」 網怒：增加手續費換當機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口路樹倒塌 休旅車不幸被砸中 卻又幸運無損

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口地區連日下雨起霧，今天上午發生路樹倒塌，斷枝砸到下方停車格內休旅車，區公所派員到場鋸樹，卻發現樹枝形狀恰巧閃過車體。這輛車不幸被砸，卻又幸運閃過粗枝，幾乎無傷。警方表示區公所將全權負責賠償。

110勤務中心今天上午9時33分接獲民眾報案，指稱林口區文化一路一段運動公園旁，有路樹倒塌砸到停車格汽車。林口警分局派員到場查看，發現是樹枝折斷落下，砸在1輛嶄新的休旅車上，隨即通報林口區公所派員處理、通知車主到場了解、協助疏導交通。

區公所的園藝包商將末端樹葉細枝鋸成小塊，逐步清除發現樹枝生長形狀很湊巧，較粗的枝幹雖然碰到休旅車頂，但大致上都閃過車體，幾乎沒有傷到鈑件，只有部分烤漆受到刮傷。

不過因為車體外表沾染灰塵、雨水，要清洗乾淨詳細檢查才知道具體損傷情況，這輛車可說是不幸中的幸運，林口區公所將負責損壞賠償。

路樹斷枝清除後，休旅車外觀鈑件幾乎沒損傷。記者林昭彰／翻攝
路樹斷枝清除後，休旅車外觀鈑件幾乎沒損傷。記者林昭彰／翻攝
林口地區連日下雨起霧，今天上午發生路樹斷枝掉落，砸中停車格休旅車，警方到場疏導交通。記者林昭彰／翻攝
林口地區連日下雨起霧，今天上午發生路樹斷枝掉落，砸中停車格休旅車，警方到場疏導交通。記者林昭彰／翻攝
區公所包商鋸斷細枝逐步清理，發現樹枝生長形狀很湊巧，粗枝剛好都閃過車體。記者林昭彰／翻攝
區公所包商鋸斷細枝逐步清理，發現樹枝生長形狀很湊巧，粗枝剛好都閃過車體。記者林昭彰／翻攝
林口地區連日下雨起霧，今天上午發生路樹斷枝掉落，砸中停車格休旅車。記者林昭彰／翻攝
林口地區連日下雨起霧，今天上午發生路樹斷枝掉落，砸中停車格休旅車。記者林昭彰／翻攝
林口地區連日下雨起霧，今天上午發生路樹斷枝掉落，砸中停車格休旅車。記者林昭彰／翻攝
林口地區連日下雨起霧，今天上午發生路樹斷枝掉落，砸中停車格休旅車。記者林昭彰／翻攝

林口 樹枝 休旅車

延伸閱讀

豐原慈濟宮擲筊 印尼嫁來台新住民黃慧妮獲最大獎休旅車

林口死亡車禍！轎車雨夜自撞分隔島 男駕駛送醫不治

新北1區堪稱霧都！高樓層白茫茫 在地人曝：連紅綠燈都看不到

賞櫻再享星巴克買1送1！星巴克賞櫻必訪門市4選，無料賞櫻「買一送一」

相關新聞

26歲男精神不濟、不吃飯...前往收驚「咬舌死亡」 離奇案件檢警明相驗

嘉義縣竹崎鄉林姓男子因精神不濟又不吃晚餐，家人帶往附近宮廟拜拜收驚，過程中林男突然咬自己舌頭，家屬急忙阻止，林男在地上打...

北市小隊長酒後失控推罵執勤警 大安分局嚴懲記過調職

台北市警局大安分局交通分隊馬姓小隊長，今天凌晨零時許，喝到泥醉搭車返家，被送往派出所時，飆出髒話、動手推擠員警，被依妨害...

豐原車禍機車騎士遭賓士車撞死 家屬PO網求影像查真相

台中市豐原區豐勢路日前發生死亡車禍，轎車與機車碰撞，騎士送醫急救不治，家屬在地方社團臉書PO網，急尋當時經過車禍地點有行...

空軍氣象聯隊上尉營區內輕生 送醫急救無效死亡

空軍作戰指揮部氣象聯隊一名吳姓上尉氣象官，昨天晚上9點時，被一名彭姓同袍發現在營區浴室內自戕，同袍見狀趕緊急救，但吳已無...

北警酒醉被小黃送新北派出所 滿口粗話還嗆「我是大安的」

任職於台北市大安分局交通分隊的馬姓小隊長，今天凌晨跟朋友喝酒後，欲返回新北中和住處，卻醉倒計程車上，運將拿不到車資，無奈...

板橋溺水男屍「雙腳遭綑綁」 警察登門聯絡才發現遺書

新北市板橋區今天早上8點多，有民眾報案稱光復橋橫移門外有人溺水，轄區警、消獲報趕抵，立刻將人打撈上岸，不幸發現該名男子已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。