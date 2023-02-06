林口路樹倒塌 休旅車不幸被砸中 卻又幸運無損

新北市林口地區連日下雨起霧，今天上午發生路樹倒塌，斷枝砸到下方停車格內休旅車，區公所派員到場鋸樹，卻發現樹枝形狀恰巧閃過車體。這輛車不幸被砸，卻又幸運閃過粗枝，幾乎無傷。警方表示區公所將全權負責賠償。

110勤務中心今天上午9時33分接獲民眾報案，指稱林口區文化一路一段運動公園旁，有路樹倒塌砸到停車格汽車。林口警分局派員到場查看，發現是樹枝折斷落下，砸在1輛嶄新的休旅車上，隨即通報林口區公所派員處理、通知車主到場了解、協助疏導交通。

區公所的園藝包商將末端樹葉細枝鋸成小塊，逐步清除發現樹枝生長形狀很湊巧，較粗的枝幹雖然碰到休旅車頂，但大致上都閃過車體，幾乎沒有傷到鈑件，只有部分烤漆受到刮傷。