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北警酒醉被小黃送新北派出所 滿口粗話還嗆「我是大安的」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

任職於台北市大安分局交通分隊的馬姓小隊長，今天凌晨跟朋友喝酒後，欲返回新北中和住處，卻醉倒計程車上，運將拿不到車資，無奈開到派出所求助。馬男醒來後認為「小題大作」，掏出3張千元大鈔要給運將，接著又跟派出所員警推擠起衝突，警不堪被罵「三字經」，當場逮捕移送法辦。

中和分局景安派出所今天凌晨近1點獲報，49歲馬姓男子跟計程車運將有車資糾紛，運將報案稱，車內的酒客醉倒車上、付不出錢，員警正要上前查看，孰料馬男已醒來步行下車。

馬男聽聞車資是100元，認為小題大作，從錢包掏出3張1000元鈔票要給對方，運將不敢收，馬男疑因酒醉，堅持「這些你拿去」，運將推託不要，員警當中間協調人，好說歹說才讓馬男拿出1張100塊付清車資。

運將拿到車資後離去，員警也要馬男離開，沒想到馬男開始胡言亂語，頻頻說「我是大安的，你知道嗎？」等語，員警認為他在發酒瘋上前制止，卻被二度動手推擠，還遭辱罵一句五字經、一句三字經，派出所員警立刻依妨害公務、公然侮辱罪嫌逮捕送辦。

對此，大安警分局表示，初步釐清，馬員確實有對執勤員警口出惡言，言行失檢，將予嚴懲，記過並調整為非主管職務，追究相關人員考監不周責任，後續也將責飭單位主管叮囑馬員全力配合司法調查。

台北市大安分局交通分隊馬姓小隊長，今天凌晨酒後誤事，動手推擠新北市中和分局景安派出所警員，遭妨害公務、公然侮辱罪嫌逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
台北市大安分局交通分隊馬姓小隊長，今天凌晨酒後誤事，動手推擠新北市中和分局景安派出所警員，遭妨害公務、公然侮辱罪嫌逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

運將 計程車

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