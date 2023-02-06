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大火燒毀屏東大武營區歷史建物 消防局：2至3周內提出火調報告

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東市大武營區內歷史建築隊史館（正氣樓）原訂本周展開修復，卻慘遭祝融，2樓木桁屋頂被燒毀，為釐清起火原因，屏東縣消防局展開火調鑑識，今二次勘察，屏東消防局副局長李彬正表示，考量火場面積較大，持續派員現勘，蒐集物證、訪談相關人士，預計2至3周內提出完整報告。

營區曾是培育國軍空降傘兵重要基地，前年訓練中心轉移後，縣府保存既有建物，擬規畫為餐飲用途活化再生，不料第二標工程正氣樓發生火災，縣長周春米要求警、消釐清是否有人為縱火可能性。今一早火調人員入場二勘，針對起火交界區域及重點處，實施現場挖掘和復原，調查起火原因。

屏東消防局副局長李彬正表示，起火範圍是2樓屋頂，面積較大，持續派員現場勘察、綜合目擊者所述、挖掘復原後，依循碳化狀況等燃燒形態判斷起火處和原因，並將物證送至實驗室判讀，預計於2到3周內提出完整報告。

大火燒毀屏東大武營區歷史建物隊史館，消防局：2至3周內提出火調報告。記者張已亷／攝影
大火燒毀屏東大武營區歷史建物隊史館，消防局：2至3周內提出火調報告。記者張已亷／攝影
大火燒毀屏東大武營區歷史建物隊史館，消防局：2至3周內提出火調報告。記者張已亷／攝影
大火燒毀屏東大武營區歷史建物隊史館，消防局：2至3周內提出火調報告。記者張已亷／攝影
大火燒毀屏東大武營區歷史建物隊史館，消防局：2至3周內提出火調報告。記者張已亷／攝影
大火燒毀屏東大武營區歷史建物隊史館，消防局：2至3周內提出火調報告。記者張已亷／攝影
大火燒毀屏東大武營區歷史建物隊史館，消防局：2至3周內提出火調報告。記者張已亷／攝影
大火燒毀屏東大武營區歷史建物隊史館，消防局：2至3周內提出火調報告。記者張已亷／攝影

屏東縣 歷史建築

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