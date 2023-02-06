大火燒毀屏東大武營區歷史建物 消防局：2至3周內提出火調報告
屏東市大武營區內歷史建築隊史館（正氣樓）原訂本周展開修復，卻慘遭祝融，2樓木桁屋頂被燒毀，為釐清起火原因，屏東縣消防局展開火調鑑識，今二次勘察，屏東消防局副局長李彬正表示，考量火場面積較大，持續派員現勘，蒐集物證、訪談相關人士，預計2至3周內提出完整報告。
營區曾是培育國軍空降傘兵重要基地，前年訓練中心轉移後，縣府保存既有建物，擬規畫為餐飲用途活化再生，不料第二標工程正氣樓發生火災，縣長周春米要求警、消釐清是否有人為縱火可能性。今一早火調人員入場二勘，針對起火交界區域及重點處，實施現場挖掘和復原，調查起火原因。
屏東消防局副局長李彬正表示，起火範圍是2樓屋頂，面積較大，持續派員現場勘察、綜合目擊者所述、挖掘復原後，依循碳化狀況等燃燒形態判斷起火處和原因，並將物證送至實驗室判讀，預計於2到3周內提出完整報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言