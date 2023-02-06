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土耳其7.8強震 消防署：搜救隊完成救災整備待命

中央社／ 台北6日電

土耳其今天清晨發生規模7以上地震，東南部多個城市的建築物受損。消防署表示，特種搜救隊已同步進行人道救援任務整備和檢點救災量能，若接獲外交部指示後將搭乘專機馳援。

土耳其今天清晨發生規模7以上地震，官方尚未通報有人員傷亡，但社群媒體上的影片顯示，土國東南部有多個城市的建築物受損；美國地質調查所（USGS）表示，這起發生於當地上午4時17分的地震測得規模7.8，震源深度17.9公里，震央在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）附近。

消防署上午也發布新聞稿表示，第一時間掌握最新土耳其受災情況，目前全球災害預警與協調系統（GDACS）尚未傳出人員傷亡消息，但署內特種搜救隊已同步進行人道救援任務整備，同時檢點救災量能，隨時因應國際間各項災難應變速度，展現台灣救災軟實力。

同時，本月份國際人道救援任務第一梯次輪值縣市為台北市消防局、第二梯次輪值縣市為屏東縣消防局，都是通過消防署「全國各級搜救隊伍能力分級檢測」NAP評核縣市。

消防署表示，若接獲外交部指示前往救援土耳其災情，將隨即聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，搭乘專機馳援，全力進行國際人道救援協助搶救受困災民。

土耳其 地震 專機

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