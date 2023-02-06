北市小隊長酒後失控推罵執勤警 大安分局嚴懲記過調職

台北市警局大安分局交通分隊馬姓小隊長，今天凌晨零時許，喝到泥醉搭車返家，被送往派出所時，飆出髒話、動手推擠員警，被依妨害公務、公然侮辱罪嫌送辦；大安分局獲報後，對馬員記過、調整為非主管職務，令追究相關考監責任。

據了解，馬姓小隊長今天凌晨零時許，搭乘計程車返家途中，因喝到爛醉無法支付車資，被載往新北市中和分局景安派出所。馬被景安所員警叫醒後，便掏出千元，卻對員警辱罵「三字經」，當場被壓制依妨害公務、公然侮辱罪嫌送辦。

大安分局表示，經過檢閱相關資料，確認馬員對執勤警員有口出惡言，言行失檢，警分局將嚴懲，記過、調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。