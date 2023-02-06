聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市小隊長酒後失控推罵執勤警 大安分局嚴懲記過調職
台北市警局大安分局交通分隊馬姓小隊長，今天凌晨零時許，喝到泥醉搭車返家，被送往派出所時，飆出髒話、動手推擠員警，被依妨害公務、公然侮辱罪嫌送辦；大安分局獲報後，對馬員記過、調整為非主管職務，令追究相關考監責任。
據了解，馬姓小隊長今天凌晨零時許，搭乘計程車返家途中，因喝到爛醉無法支付車資，被載往新北市中和分局景安派出所。馬被景安所員警叫醒後，便掏出千元，卻對員警辱罵「三字經」，當場被壓制依妨害公務、公然侮辱罪嫌送辦。
大安分局表示，經過檢閱相關資料，確認馬員對執勤警員有口出惡言，言行失檢，警分局將嚴懲，記過、調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。
大安分局說，對於所屬員警於休假期間未能潔身自愛恪遵法紀，而對同為執行公務同仁出言不遜，深表痛心遺憾；日後將持續宣導同仁於休假期間應從事正當休閒活動，減少飲宴避免酒後行為失當及酒駕情事，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，展現維護整飭警紀的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言