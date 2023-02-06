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北市小隊長酒後失控推罵執勤警 大安分局嚴懲記過調職

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市警局大安分局交通分隊馬姓小隊長，今天凌晨零時許，喝到泥醉搭車返家，被送往派出所時，飆出髒話、動手推擠員警，被依妨害公務、公然侮辱罪嫌送辦；大安分局獲報後，對馬員記過、調整為非主管職務，令追究相關考監責任。

據了解，馬姓小隊長今天凌晨零時許，搭乘計程車返家途中，因喝到爛醉無法支付車資，被載往新北市中和分局景安派出所。馬被景安所員警叫醒後，便掏出千元，卻對員警辱罵「三字經」，當場被壓制依妨害公務、公然侮辱罪嫌送辦。

大安分局表示，經過檢閱相關資料，確認馬員對執勤警員有口出惡言，言行失檢，警分局將嚴懲，記過、調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。

大安分局說，對於所屬員警於休假期間未能潔身自愛恪遵法紀，而對同為執行公務同仁出言不遜，深表痛心遺憾；日後將持續宣導同仁於休假期間應從事正當休閒活動，減少飲宴避免酒後行為失當及酒駕情事，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，展現維護整飭警紀的決心。

台北巿警局大安分局督察組長許煜凡。記者邱奕能／翻攝
台北巿警局大安分局督察組長許煜凡。記者邱奕能／翻攝

公然侮辱

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