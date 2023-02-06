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台南女子離家出走 家人報警協尋1小時找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲林姓女子昨天凌晨6點多離家外出，且未留下任何訊息，不知去向，家人擔心她安危昨天8點報警協尋，員警定位她手機最後位置，1 小時後在台南市中西區民權路三段路邊找到人，員警通知林女家屬將她帶回，家屬非常感激員警協助。

台南市警二分局海安派出所員警，昨天上午8點多接獲陳姓婦人報案，稱她30歲的林姓女兒最近經常失眠、睡眠不足、精神不濟，女兒於清晨6點多出門後至今尚未返家，家屬擔心發生危險，焦急的向警方報案失蹤，請求緊急協尋。

員警接獲報案後，立即調閱林女失蹤的足跡，另勤務指揮中心也立即定位失蹤女子手機最後位置，發現她最後身影出現在中西區民生路周遭一帶後，海安所副所長高德陵、警員劉高明、王智賢、吳玟庭、洪正偉、黃順發前往附近大街小巷找尋。

警員劉高明前往附近店家調閱監視器時，眼尖發現林女在民權路三段路邊徘徊，無遭受任何危險，員警上前查看林女精神狀態良好，通知林女家屬前來確認，並將女兒帶回。

30歲林姓女子（左穿紅衣者）離家出走不告而別，家人擔心她安危報警協尋，警員接獲報案後1小時順利找到人。記者黃宣翰／翻攝
30歲林姓女子（左穿紅衣者）離家出走不告而別，家人擔心她安危報警協尋，警員接獲報案後1小時順利找到人。記者黃宣翰／翻攝

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