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影／提款卡放手機套遭竊？警扮福爾摩斯快速「破案」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣麥寮鄉一名從事修車業的許姓鄉民，昨天發現他藏在手機套內側層的提款卡，疑遭人偷竊，即向當地派出所報案，警方趕到，認為他家從事修車往來的人較多，遭竊不無可能，但對如何只失竊提款卡感到懷疑，且家中物品完好，鄰近監視器也無可疑的人進出，唯一可能是被人順手牽羊，使這起竊案更難調查。

麥寮鄉橋頭派出所昨天接獲報案，一男子指他放在家中的郵局提款卡不見了，懷疑被闖空門請求警方處理，副所長李建邦、警員邱炳翰獲報立即前往處理。

許男向員警表示，自己平時會將提款卡放在手機套內側夾層，昨天想至郵局領錢，卻發現提款卡不見了，他找了很久都找不著，懷疑被竊才請警方幫忙。由於提款卡失竊，沒有密碼，帳頭內的錢不見得馬上會被領走，但許男情緒頗為緊張，指他的家當全在卡內，一旦遺失不知如何是好。

員警先安撫許男情緒，並仔細詢問平時的生活習慣，查看許男家中是否有遭到破壞翻動的跡象，慎重起見甚還調閱住家附近的監視器，並未發現有被人闖入情形，警員認為許的家中從事修車，進出的人較多，如果手機任意放，若不是掉落就是有人順手牽羊，經進步了解排除被人順手牽羊的可能。

由於許男住家的櫃子很多且工作場又堆滿器物，副所長李建邦即在許男住家仔細搜尋，「賓果」，果然在一座櫃子下的地板找到提款卡，由於該處昏暗不易察覺，才會找不到誤以為是被竊。男子感到抱歉又感激，警員也提醒他，手機套夾層易滑脫，提款卡等重要證件要放置在安全處才不會遺失造成困擾。

警察查看許男手機，發現手機套內層已有鬆開現象，認定遺失的機會大。圖／台西分局提供
警察查看許男手機，發現手機套內層已有鬆開現象，認定遺失的機會大。圖／台西分局提供
經一番調查後，終在許男家中幫忙找到提款卡。圖／台西分局提供
經一番調查後，終在許男家中幫忙找到提款卡。圖／台西分局提供

監視器 郵局 生活習慣

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