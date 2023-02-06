影／提款卡放手機套遭竊？警扮福爾摩斯快速「破案」

雲林縣麥寮鄉一名從事修車業的許姓鄉民，昨天發現他藏在手機套內側層的提款卡，疑遭人偷竊，即向當地派出所報案，警方趕到，認為他家從事修車往來的人較多，遭竊不無可能，但對如何只失竊提款卡感到懷疑，且家中物品完好，鄰近監視器也無可疑的人進出，唯一可能是被人順手牽羊，使這起竊案更難調查。

麥寮鄉橋頭派出所昨天接獲報案，一男子指他放在家中的郵局提款卡不見了，懷疑被闖空門請求警方處理，副所長李建邦、警員邱炳翰獲報立即前往處理。

許男向員警表示，自己平時會將提款卡放在手機套內側夾層，昨天想至郵局領錢，卻發現提款卡不見了，他找了很久都找不著，懷疑被竊才請警方幫忙。由於提款卡失竊，沒有密碼，帳頭內的錢不見得馬上會被領走，但許男情緒頗為緊張，指他的家當全在卡內，一旦遺失不知如何是好。

員警先安撫許男情緒，並仔細詢問平時的生活習慣，查看許男家中是否有遭到破壞翻動的跡象，慎重起見甚還調閱住家附近的監視器，並未發現有被人闖入情形，警員認為許的家中從事修車，進出的人較多，如果手機任意放，若不是掉落就是有人順手牽羊，經進步了解排除被人順手牽羊的可能。