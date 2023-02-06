影／驚險畫面曝！高雄2轎車相撞車頭毀 女騎士挨撞釀4傷

高雄吳姓轎車駕駛，今晨行經三民區大順二路和莊敬路口時，疑車速過快，和違規左轉的劉姓轎車當場相撞，劉車往旁偏移撞及等紅燈的林姓女騎士，吳的轎車一度冒煙，2車車頭撞爛，釀4人受傷，幸送醫無生命危險。

警方調查，22歲的吳姓男子今天凌晨0時18分，駕車從大順二路由西向東行駛時，剛好25歲的劉姓男子駕車搭載33歲的姊姊，途經大順二路，未遵守時相號誌，直接違規左轉，2車在路口直接迎面相撞。

2車猛烈撞擊後，劉的轎車往左偏移，當場撞及停等紅燈的21歲林姓機車女騎士，車禍發生後，吳車車頭瞬間冒起白煙，車頭被撞爛，劉車車輪歪斜、車身凹損。

警消獲報趕抵現場，發現4人受傷，分別送醫治療；其中劉男右肋擦挫傷、劉的姊姊左胸擦挫傷；吳男雙腳、頭部及臉部挫傷，林女雙手挫傷；因2轎車車頭全毀，車油漏出，警方通報清潔人員到場鋪砂止滑。