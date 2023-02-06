影／國道2號西向11.3K處8車連環撞、回堵6公里 前電視台記者無生命跡象

國道2號西向11.3K處今上午發生連環車禍，包括一輛預拌水泥車、小貨車及6輛轎車因不明原因發生碰撞，其中一輛轎車嚴重受損、男駕駛被救出時無生命跡象，已就送醫；目前車流回堵約6公里，警方正在調查事故原因。

據了解，林姓男駕駛原是三立電視台前記者，近年遭資遣，出事消息已在同業間傳開，引發不少人錯愕。

桃園市消防局9時46分獲報，國道2號西向11.1公里處有車禍，警消到場發現疑似一輛小貨車及一輛水泥混拌車碰撞並引發8輛車連環事故。

其中一輛白色Mazda轎車嚴重受損，44歲林姓男駕駛受困車內，消防員發現他沒了呼吸、心跳，趕緊送醫；另外水泥預拌車翻覆，車內周姓駕駛（47歲）輕傷，也送醫。