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影／國道2號西向11.3K處8車連環撞、回堵6公里 前電視台記者無生命跡象

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

國道2號西向11.3K處今上午發生連環車禍，包括一輛預拌水泥車、小貨車及6輛轎車因不明原因發生碰撞，其中一輛轎車嚴重受損、男駕駛被救出時無生命跡象，已就送醫；目前車流回堵約6公里，警方正在調查事故原因。

據了解，林姓男駕駛原是三立電視台前記者，近年遭資遣，出事消息已在同業間傳開，引發不少人錯愕。

桃園市消防局9時46分獲報，國道2號西向11.1公里處有車禍，警消到場發現疑似一輛小貨車及一輛水泥混拌車碰撞並引發8輛車連環事故。

其中一輛白色Mazda轎車嚴重受損，44歲林姓男駕駛受困車內，消防員發現他沒了呼吸、心跳，趕緊送醫；另外水泥預拌車翻覆，車內周姓駕駛（47歲）輕傷，也送醫。

現場包括主線內側2線、南桃園入口匝道，車流回堵7公里，桃園警分局10時49分已封閉南桃園西向匝道，案發路段現只開放外側車道通行，警方建議改道。

國道2號今上午發生8車車禍，其中白色轎車男駕駛被救出時無生命跡象。記者楊湛華／翻攝
國道2號今上午發生8車車禍，其中白色轎車男駕駛被救出時無生命跡象。記者楊湛華／翻攝
白色馬自達轎車受損嚴重，案發原因警方正在調查。記者楊湛華／翻攝
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國道二號水泥預拌車因事故翻覆，駕駛輕傷送醫。記者楊湛華／翻攝
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國道二號今早連環車禍，疑似是小貨車和水泥預拌車碰撞引發。記者熊迺群／攝影
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國道2號高速公路今上午發生8車車禍，一輛預拌混凝車翻倒在路上。圖／讀者提供
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桃園 國道

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