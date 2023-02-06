涉電話恐嚇王鴻薇 男子恐嚇罪起訴

立法委員王鴻薇。記者葉信菉／攝影 65歲蔡姓男子去年12月間疑不滿參選立委補選的王鴻薇發言內容，打電話恐嚇王鴻薇。台北地檢署今天偵結，依恐嚇罪嫌起訴蔡男。

現任立法委員王鴻薇於去年12月7日參選立委補選期間表示，辦公室助理去年12月6日接到恐嚇電話，內容稱「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語，當天晚間已向北市警方報案。

台北市警察局信義分局獲報後組成專案小組偵辦，過濾相關可疑人士及電話，迅速鎖定65歲蔡男涉有重嫌，後來在高雄市三民區將蔡男查緝到案，帶回台北製作筆錄。

據了解，從事餐飲業的蔡男有恐嚇前科，他在警詢時坦承是因政治立場不同，不滿王鴻薇近日發言內容，所以打電話恐嚇。

警方初詢後，將蔡男移送北檢偵辦，檢察官訊問後，諭令蔡男新台幣5萬元交保，並責付蔡妻，但蔡男覓保無著，檢察官改諭令責付蔡妻。