花蓮汽車疑闖紅燈橫掃5車 傷及警等7人 其中1女恐截肢

花蓮市南濱路與和平路口於昨天晚間7點多，發生嚴重追撞車禍，一輛紅色轎車疑似闖紅燈，不但撞上對向左轉白色轎車，還波及在機車待轉區與人行道上的4輛機車，就連在路口值勤警員也被波及，共有7人受傷，其中一名女機車騎士右腳嚴重外傷，恐有截肢可能。詳細肇事責任尚待警方釐清。

花蓮市太平洋燈會鄰近南濱路與和平路口，有許多往來人車，昨晚元宵節吸引民眾前往賞花燈，路口也有值勤員警指揮交通，沒想到發生嚴重車禍事故，讓賞燈民眾都嚇了一大跳。

警方調查，昨晚間7點20分左右，28歲陳姓女子駕駛紅色小轎車，載著一男一女，行經南濱路與和平路口北往南路直行，卻疑似闖紅燈，與要從南濱路左轉和平路的26歲廉姓男子駕駛白色轎車相撞，車輛撞向路口號誌桿，並波及在待轉區停等2輛機車騎士，及停放於路口人行道的2輛機車，就連在路口交通指揮的邵姓警員也被波及，共有7人受傷。

警方表示，在待轉區的劉姓女機車騎士傷勢嚴重，雖然意識清楚，但右腳粉碎性骨折大量出血，恐需截肢，其餘6名傷者均為手腳擦挫傷，無生命危險，花蓮縣消防局出動4輛救護車載送傷患陸續送往慈濟醫院與門諾醫院就醫。警方酒測駕駛都沒有酒駕，經監視器初步研判，陳姓女子闖紅燈肇責最大。