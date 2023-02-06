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高雄女帶萬元金豬撲滿進廟參香祈福 沒注意竟被偷宰了
高雄郭姓女子年節期間帶著存有1萬元的金豬撲滿，前往前鎮區一間廟宇參香祈福，並祈求財運；未料，拜神結束後，竟發現金豬被掏空「宰了」，氣炸報警；警方調監視畫面，查出是轄區治安顧慮人口鄭姓男子所為，隔天在公園找到鄭，但他錢已花光。
警方指出，54歲的郭姓女子，為祈求新年能帶來財運，3日上午11時許，帶著存有現金約1萬元的「金豬」撲滿，前往康和路一處廟宇參香祈福。
郭女當時將金豬撲滿放在神明廳前，在廟裡虔誠參香一圈結束後，要帶回金豬時，竟發現金豬撲滿變輕了，查看發現撲滿內的現金竟不翼而飛，氣炸報警。
前鎮警分局草衙派出所警方獲報後，擴大調閱監視器畫面調查，發現一名紅衣男子入廟參拜，和一般信徒無異，但男子參香時，看到金豬擺放在神明廳桌上時，曾瞄了一眼，後趁四下無人之際，抱走金豬，沒多久又將金豬抱回原處，若無其事地離開。
警方認出偷金豬撲滿的竊賊是轄區治安顧慮人口的47歲鄭姓男子，鄭將金豬抱離監視器視線之外，直接掏空金豬肚子內的萬元現金。警方鎖定鄭常在崗山仔公園遊蕩，隔天循線在公園找到鄭，但他偷來的現金已花用殆盡；警詢後，依竊盜罪嫌送辦。
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