橘貓上腳套至四肢腐爛 狠飼主涉虐待動物送辦

日前新北市新莊區民眾通報住家2樓雨遮處有小貓疑似受困，動保處救出小貓卻驚見小貓四肢腳掌明顯發黑、皮膚腐爛，部分腳趾骨頭外露，緊急送醫診斷判定為人為傷害，飼主坦言貓在去年11月飼養，因會亂抓物品所以購買腳套，期間從未拿掉腳套，後續幫貓洗澡時發現4隻腳已脫毛紅腫，12月中時發現腳已經變黑發臭。動保處依違反動保法虐待動物移送法辦，最重可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰鍰。

新北市動保處近日接獲民眾通報，新莊區福壽街有貓在自家屋簷上急需救援，人員到場救援後驚見貓4肢皆無腳掌且已腐爛發黑，當下立即送動物醫院救治，掃描晶片後發現貓飼主為該址同棟徐姓住戶，由於小貓傷口明顯非當日造成，且飼主地址與救援地相符，該貓救援日還被飼主通報遺失，動保處會同警方前往偵辦，飼主徐小姐及同居人何先生矢口否認犯行，對於貓失蹤原因始終無法交代清楚、說法反覆不同。

飼主徐小姐表示，貓是在去年11月飼養，因會亂抓物品，所以在網站購買腳套防止牠抓傷，期間從未拿掉腳套，後續幫貓洗澡時，發現4隻腳已脫毛紅腫，因忙碌也未帶去就醫，12月中時發現腳已經變黑發臭。由於貓一直哀叫怕吵到鄰居，與同居人將貓連同貓籠放置在屋頂，隔日去頂樓察看貓已不在，所以才通報失蹤。

飼主明知貓受傷未帶去就醫，且無任何處置，不作為任憑傷口發臭發爛，導致腳掌腐爛，其中1隻腳掌腳骨趾已外露，其他3隻腳掌也必須要截肢，飼主及同居人已違反動物保護法虐待動物，警訊後依涉犯同法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰鍰函送地檢署。