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影／清晨國道3聯結車撞3車 貨櫃摔出來 回堵1公里

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中地區今天清晨大雨，國道三號台中清水段今天早上發生4車追撞事故，一輛貨櫃聯結車與3輛轎車撞上，無人受傷，車流回堵一公里，國道警方派員警到場疏導交通，已恢復交通，調查事故原因。

國道公路警察局第7大隊表示，今天早上5點58分，國道3號北向171.9公里有4輛車追撞事故，一輛營曳引貨櫃聯結車、3輛轎車追撞，經步了解，50歲謝男開貨櫃聯結車失控衝向中央分隔道，後方一輛轎車閃避不及追撞其掉落貨櫃。

車頭部分導致對向車道2輛轎車追撞，車禍發生後一度佔用內側、中線及外側車道，造成車流回堵約1公里，早上8點35分完全排除恢復通車，無人受傷。

警方對4名駕駛酒測值皆為0，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清，國道7大隊接獲報案後立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣警局及高公局緩撞車到事故現場後方警戒疏導車流。

國道公路警察局第7警察大隊呼籲，雨天行車請開啟頭燈、拉大車距、放慢車速，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。

國道三號台中清水段今天發生聯結車與3輛轎車撞，無人受傷，車流回堵一公里。圖／警方提供
國道三號台中清水段今天發生聯結車與3輛轎車撞，無人受傷，車流回堵一公里。圖／警方提供
國道三號台中清水段今天發生聯結車與3輛轎車撞，無人受傷，車流回堵一公里。圖／警方提供
國道三號台中清水段今天發生聯結車與3輛轎車撞，無人受傷，車流回堵一公里。圖／警方提供
國道三號台中清水段今天發生聯結車與3輛轎車撞，無人受傷，車流回堵一公里。圖／警方提供
國道三號台中清水段今天發生聯結車與3輛轎車撞，無人受傷，車流回堵一公里。圖／警方提供
國道三號台中清水段今天發生聯結車與3輛轎車撞，無人受傷，車流回堵一公里。圖／警方提供
國道三號台中清水段今天發生聯結車與3輛轎車撞，無人受傷，車流回堵一公里。圖／警方提供

國道 警察

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