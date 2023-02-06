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埔里清貧母女倒垃圾被大重機撞1死1重傷 天人永隔
南投埔里69歲江姓婦人喪偶多年，獨力撫養2名身心障女兒，家境清寒，未料本月初帶大女兒外出倒垃圾，遭一輛大型重型機車撞上，江婦送醫不治，大女兒也受重傷，母女天人永隔，兩女兒後續照護成問題，公所將通報社勞處介入協助。
據了解，該起事故發生在本月1日晚上6時許，當時江婦帶著46歲的大女兒至台14線中潭公路約50.3K處倒垃圾後，橫越馬路靠近中央分隔島缺口時，由鄭姓男子騎乘的大型重機突切入內側車道，撞上江姓母女，兩人被撞飛至對向車道。
警方調查，鄭男當時疑為閃避外側車道的垃圾車，切入內側車道行駛，看到人時已來不及閃，江姓母女也閃避不及，因此發生碰撞，事發後，母女兩人傷重倒地，送醫後雖轉往中山醫學大學附設醫院，江婦仍傷重不治，女兒重傷住院治療中。
這起事故確切的肇事原因及責任尚待進一步釐清，更令人擔憂的是，江婦喪偶多年，家境清寒，她仍獨力撫養2名身心障女兒，如今母女3人天人永隔，大女兒還在住院，小女兒暫由阿姨照料，未來2女醫療費用及後續安置照護恐成問題。
對此，埔里鎮公所表示，江家家境清寒，江婦車禍身亡更陷入困境，其喪葬費用已爭取張榮發慈善基金會補助，而經初步了解，她是榮民眷屬，2個女兒每月領有身心障礙生活補助，將持續解其家庭狀況，也會通報縣府社勞處社工介入協助。
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