台9線2豬「降肉」 警助飼主找回

在員警與蘇姓飼主的配合下，順利引導迷途的肉豬坐上貨車，蘇男非常感謝警方協助。圖／玉里警分局提供 台9線有豬隻「降肉」，花蓮一輛載運豬隻的貨車，日前行經台9線286.7公里處時，疑似貨車拴緊處較低，2頭大隻肉豬碰撞摔落至地面，突然的意外讓路上人車嚇得停下並趕緊報案。警方先將豬隻引導至一旁的空地，調閱監視器找到蘇姓飼主，合力將2頭單價逾萬元的豬隻送上車，順利回到養殖場。

上月底藍色貨車載著十幾隻肉豬，行駛在台9線上，卻因貨車拴緊處太低，馬路顛簸又停等紅燈煞車，再加上疑似豬隻用鼻子頂碰拴緊處，導致鎖鬆開，讓2隻肉豬有機會「逃跑」，摔落到馬路上。

突如其來有豬「降肉」，後方的人車驚嚇並緊急停車，上前查看發現豬隻下巴疑有受傷；由於豬隻體積龐大，擔心會影響交通通行，請求警方協助。

警方抵達現場看見豬隻未滯留於車道當中，反而待在路旁，趕緊引導豬隻至空地安全處，豬隻似乎聽得懂人話也乖乖配合，未造成交通事故。

東里派出所副所長邱金雄調閱監視器，發現載運豬隻的貨車由南往北行駛，研判飼主應為三民里的牲畜養殖廠，打電話詢問，找到駕駛、蘇姓飼主，對方也著急求助「我的2隻豬掉在台9線上」。在員警與飼主的配合下，引導迷途的肉豬坐上貨車。

警方指出，由於豬隻沒有影響交通，飼主也是初犯，且積極尋找豬隻就沒開罰，提醒飼主一定要將拴緊處與護欄加高，防止意外發生。

玉里警分局長温基興表示，針對裝載貨物散落，道路交通管理處罰條例規定，如所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。