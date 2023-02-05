元宵蜂炮亂竄釀禍…13歲男童左眼皮遭炸、12人受傷

元宵盛事鹽水蜂炮今晚登場，今年因疫情過後開放犁蜂炮，至今晚9點10分，有10男2女共12人，疑未穿戴好防護設備，分別被亂竄蜂炮打傷。其中13歲男童被蜂炮射到左眼皮，因為傷勢比較嚴重送往永康奇美醫院急救。

台南市衛生局今晚統計，截至今晚9點10分，有10男2女共12人，被蜂炮炸傷，受傷部位除了手腳，脖子還有名13歲男童左眼受傷。

名列世界3大民俗慶典的鹽水蜂炮在疫情過後，今年再度開放讓民眾參與，第一天就湧入上萬民眾，今天預計將有更多民眾湧入，今天下午6點半起，鹽水武廟遶境隊伍分成5大路線啟炮出發，於定點收炮，晚上9點起在鹽水國中操場集中施放區，4座花燈炮城將同步施放200萬支蜂炮，搭配高空煙火，成為視覺聽覺一大震撼享受。