基市警內勤總動員…登錄34萬件公文 限期完成基層有怨言

基隆市警察局推動民國46年至95年檔案，回溯建立電子檔，要求內勤334人每人須完成1050件，限期完成，有人反彈要多花時間處理非業管的工作。市警局今天表示，這項工作完成進度即有獎勵，無懲處。

市警局表示，民國46年至95年各科、室、（大）隊、中心各項勤、業務檔案共約34萬件。國發會檔管局及基隆市政府來函要求市警局，須在112年前完成回溯建檔工作。

基市警察局長張樹德任職嘉義市警察局長時，帶領同仁發揮團隊精神，圓滿完成任務。嘉市警局去年10月獲金檔獎殊榮。

市警局說，先前已培養2名種子教官，指導同仁建檔工作。作業內容是將檔案內容簡述登錄，熟稔後2到3分鐘可完成輸入一個檔案。

市警局要求不含秘書、各直屬隊副隊長及各組組長以上內勤同仁，每人分配1050件檔案，預計60個工作天完成。

有員警說，每個單位業務量不相同，市警局和各分局人員配置也不同，上級要求大家協助非業管工作，要求限期完成，部分較忙碌單位人員，根本達成進度。

市警局說，各單位主管督導進度是想了解同仁建檔遇到困難，檢討解決辦法，而非管制進度。每天完成25件是參考標準，可視同仁建檔狀況隨時調整，也不會因未達目標而受懲處。