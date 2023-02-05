快訊

55歲婦天天吃高劑量維生素C腎衰險死 專家籲注意上限

春節最後一期大樂透獎號出爐 中了爽領1.3億

蔡總統、蔣萬安台灣燈會同框 柯文哲被安排在舞台最旁邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市警內勤總動員…登錄34萬件公文 限期完成基層有怨言

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆警察局推動民國46年至95年檔案，回溯建立電子檔，要求內勤334人每人須完成1050件，限期完成，有人反彈要多花時間處理非業管的工作。市警局今天表示，這項工作完成進度即有獎勵，無懲處。

市警局表示，民國46年至95年各科、室、（大）隊、中心各項勤、業務檔案共約34萬件。國發會檔管局及基隆市政府來函要求市警局，須在112年前完成回溯建檔工作。

基市警察局長張樹德任職嘉義市警察局長時，帶領同仁發揮團隊精神，圓滿完成任務。嘉市警局去年10月獲金檔獎殊榮。

市警局說，先前已培養2名種子教官，指導同仁建檔工作。作業內容是將檔案內容簡述登錄，熟稔後2到3分鐘可完成輸入一個檔案。

市警局要求不含秘書、各直屬隊副隊長及各組組長以上內勤同仁，每人分配1050件檔案，預計60個工作天完成。

有員警說，每個單位業務量不相同，市警局和各分局人員配置也不同，上級要求大家協助非業管工作，要求限期完成，部分較忙碌單位人員，根本達成進度。

市警局說，各單位主管督導進度是想了解同仁建檔遇到困難，檢討解決辦法，而非管制進度。每天完成25件是參考標準，可視同仁建檔狀況隨時調整，也不會因未達目標而受懲處。

基隆市警察局推動民國46年至95年檔案建立電子檔，要求內勤人員限期完成，引發部分人員反彈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警察局推動民國46年至95年檔案建立電子檔，要求內勤人員限期完成，引發部分人員反彈。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警察局推動民國46年至95年檔案建立電子檔，要求內勤人員限期完成，引發部分人員反彈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局推動民國46年至95年檔案建立電子檔，要求內勤人員限期完成，引發部分人員反彈。記者邱瑞杰／翻攝

警察 基隆

延伸閱讀

原訂本周施工 屏大武營區歷史建物隊史館今卻大火 燒毀百坪

藝人陳建州用安博盒子看奧運 負責人遭起訴求重刑

余正煌告林智堅之後轉內勤 法務部長蔡清祥說話了

秋後算帳？ 知情人士曝：余正煌今轉調內勤「考績甲等」

相關新聞

才因軍官性愛片外流起爭議…陸軍八軍團今傳憾事 一士兵車中身亡

陸軍八軍團一對上尉和中尉情侶，1年半前在營區自拍性愛影片，近日因不明原因外流引發爭議，鬧得沸沸揚揚；未料，今又傳出新兵輕...

元宵驚傳2死命案…桃園女持刀弒母後墜樓 雙雙命喪黃泉

桃園市中壢區一處社區今天驚傳女兒弒母命案，長期罹患思覺失調症的43歲女子今天上午病發，突然持水果刀朝她母親心臟猛刺一刀弒母，再跑至頂樓跳樓，母女...

元宵鹽水蜂炮開射！2男1女疑未穿好防護設備遭炸傷

元宵盛事鹽水蜂炮今晚登場，今年因疫情過後開放犁蜂炮，仍有1男1女遊客，疑未穿戴好防護設備，分別被亂竄蜂炮打中頭皮及腳後跟...

留下負面訊息後疑為尋短引起「火燒車」 八軍團二兵送醫不治

陸軍八軍團203旅一名黃姓二兵休假期間，今天凌晨在個人社群媒媒體留下厭世訊息，經同袍發現向幹部反映，通知家屬協尋，隨後在...

為閃避汽車…騎士煞車自摔後兩車碰撞 加護病房觀察中

台北市中山區長春路、遼寧街口，今天下午3時許發生一起車禍，51歲鄭姓男子開車從長春路正要左轉遼寧街，38歲徐姓機車騎士煞...

載雙胞胎遊平溪…母撞天燈節棚架不治 檢初步認定「頭部重創致死」

基隆市鄭姓婦人前天騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚經台2丙線返家途中，撞到設在慢車道的天燈節活動篷架，送醫不治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。