元宵鹽水蜂炮開射！2男1女疑未穿好防護設備遭炸傷

元宵盛事鹽水蜂炮今晚登場，今年因疫情過後開放犁蜂炮，仍有1男1女遊客，疑未穿戴好防護設備，分別被亂竄蜂炮打中頭皮及腳後跟，另一名在地疑失業飲酒後心情不佳，衝入炮陣中全身37度二度灼傷，意識清楚緊急送柳營奇美醫院急救。

據了解，這名傷勢較為嚴重的男子，疑因失業心情沮喪，今天下午約5點多只穿一般衣物，衝進蜂炮陣，造成他全身身37度二度灼傷，意識清楚緊急送柳營奇美醫院急救。

來自桃園郭姓男遊客，今天下午3點多看蜂炮時未戴安全帽，被炮打中頭皮，他當時先到鹽水衛生所簡單包紮，晚上再到衛生所就診，另一名女遊客左腳腳後跟被蜂炮打中，輕傷無大礙。

鹽水武廟表示，名列世界3大民俗慶典的鹽水蜂炮在疫情過後再度開放讓民眾參與，第一天就湧入上萬民眾，今天預計將有更多民眾湧入，今天下午6點半起，鹽水武廟遶境隊伍分成5大路線啟炮出發，於定點收炮，晚上9點起在鹽水國中操場集中施放區，4座花燈炮城將同步施放200萬支蜂炮，搭配高空煙火，將是視覺聽覺一大震撼享受。

台南市消防局提醒民眾，觀賞蜂炮需穿著長袖厚重棉質衣褲、戴棉質口罩、棉質或真皮手套、布鞋，手腳袖縫需用橡皮筋綑綁，將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露，並忌穿羽絨衣及塑膠雨衣等，才能安全體驗蜂炮。