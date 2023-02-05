快訊

55歲婦天天吃高劑量維生素C腎衰險死 專家籲注意上限

春節最後一期大樂透獎號出爐 中了爽領1.3億

蔡總統、蔣萬安台灣燈會同框 柯文哲被安排在舞台最旁邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元宵鹽水蜂炮開射！2男1女疑未穿好防護設備遭炸傷

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

元宵盛事鹽水蜂炮今晚登場，今年因疫情過後開放犁蜂炮，仍有1男1女遊客，疑未穿戴好防護設備，分別被亂竄蜂炮打中頭皮及腳後跟，另一名在地疑失業飲酒後心情不佳，衝入炮陣中全身37度二度灼傷，意識清楚緊急送柳營奇美醫院急救。

據了解，這名傷勢較為嚴重的男子，疑因失業心情沮喪，今天下午約5點多只穿一般衣物，衝進蜂炮陣，造成他全身身37度二度灼傷，意識清楚緊急送柳營奇美醫院急救。

來自桃園郭姓男遊客，今天下午3點多看蜂炮時未戴安全帽，被炮打中頭皮，他當時先到鹽水衛生所簡單包紮，晚上再到衛生所就診，另一名女遊客左腳腳後跟被蜂炮打中，輕傷無大礙。

鹽水武廟表示，名列世界3大民俗慶典的鹽水蜂炮在疫情過後再度開放讓民眾參與，第一天就湧入上萬民眾，今天預計將有更多民眾湧入，今天下午6點半起，鹽水武廟遶境隊伍分成5大路線啟炮出發，於定點收炮，晚上9點起在鹽水國中操場集中施放區，4座花燈炮城將同步施放200萬支蜂炮，搭配高空煙火，將是視覺聽覺一大震撼享受。

台南市消防局提醒民眾，觀賞蜂炮需穿著長袖厚重棉質衣褲、戴棉質口罩、棉質或真皮手套、布鞋，手腳袖縫需用橡皮筋綑綁，將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露，並忌穿羽絨衣及塑膠雨衣等，才能安全體驗蜂炮。

來自桃園郭姓男遊客被蜂炮射破頭皮，包紮後無大礙。記者黃宣翰／攝影
來自桃園郭姓男遊客被蜂炮射破頭皮，包紮後無大礙。記者黃宣翰／攝影

衛生所 疫情 奇美醫院 鹽水蜂炮 元宵

延伸閱讀

影／平溪天燈節開跑 主燈元宵兔追著巨大胡蘿蔔上夜空

元宵5大禁忌很多人犯了這1項 網友哀嚎：很難做到

元宵驚傳2死命案…桃園女持刀弒母後墜樓 雙雙命喪黃泉

台南鹽水蜂炮人潮現 交通壅塞越晚越熱鬧

相關新聞

才因軍官性愛片外流起爭議…陸軍八軍團今傳憾事 一士兵車中身亡

陸軍八軍團一對上尉和中尉情侶，1年半前在營區自拍性愛影片，近日因不明原因外流引發爭議，鬧得沸沸揚揚；未料，今又傳出新兵輕...

元宵驚傳2死命案…桃園女持刀弒母後墜樓 雙雙命喪黃泉

桃園市中壢區一處社區今天驚傳女兒弒母命案，長期罹患思覺失調症的43歲女子今天上午病發，突然持水果刀朝她母親心臟猛刺一刀弒母，再跑至頂樓跳樓，母女...

元宵鹽水蜂炮開射！2男1女疑未穿好防護設備遭炸傷

元宵盛事鹽水蜂炮今晚登場，今年因疫情過後開放犁蜂炮，仍有1男1女遊客，疑未穿戴好防護設備，分別被亂竄蜂炮打中頭皮及腳後跟...

留下負面訊息後疑為尋短引起「火燒車」 八軍團二兵送醫不治

陸軍八軍團203旅一名黃姓二兵休假期間，今天凌晨在個人社群媒媒體留下厭世訊息，經同袍發現向幹部反映，通知家屬協尋，隨後在...

為閃避汽車…騎士煞車自摔後兩車碰撞 加護病房觀察中

台北市中山區長春路、遼寧街口，今天下午3時許發生一起車禍，51歲鄭姓男子開車從長春路正要左轉遼寧街，38歲徐姓機車騎士煞...

載雙胞胎遊平溪…母撞天燈節棚架不治 檢初步認定「頭部重創致死」

基隆市鄭姓婦人前天騎機車載雙胞胎兒子到新北市平溪區遊玩，當晚經台2丙線返家途中，撞到設在慢車道的天燈節活動篷架，送醫不治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。