竊嫌推紗窗偷4萬元 寵物攝影機拍下關鍵畫面…公園變裝仍落網

台北市中山區一處國宅1樓屋主，返鄉過春節卻遭闖空門，回家後驚見屋內一片狼藉，立即報案遭竊，並從寵物攝影機找出竊嫌偷走現金的關鍵畫面。警方循線查出，張姓男子因積欠債務，只鎖定現金，沒偷昂貴的精品包包，行竊後變裝逃逸。警方本月2日拘提張男到案，依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中山分局大直派出所大年初六獲報竊盜案，住在敬業三路1樓的屋主稱，返鄉過節提前回台北準備開工，進屋發現家中物品凌亂不堪，疑似遭竊報案。

屋主從家中的寵物攝影機找出有犯嫌闖進家中，鎖定包包內皮夾現金，偷走4萬多元逃逸，但家中的精品包包均未遭竊。

警方獲報調閱監視器畫面分析比對，查出有毒品、竊盜前科的39歲張姓男子涉有重嫌，張男犯案前先在屋外觀察、犯案到花圃變裝，身穿羽絨外套換成長袖外套，還刻意行走小巷弄躲避查緝。

警方2月2日持拘票查緝張男到案，張男自稱因為積欠債務急需用現金，發現屋主窗戶未上鎖，推開紗窗進屋行竊，4萬多元都已還債用光。全案依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後諭知1萬元交保。

中山分局提醒，民眾外出應注意門窗是否上鎖，全家出遠門時亦可向轄區派出所申請舉家外出服務，加強住家周遭巡邏，以維護安全。