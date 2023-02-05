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高雄3屁孩馬路當賽車場競技 到案辯稱這句話接2罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄小港區山明路和水秀路口，昨深夜出現黑、白改裝車，將馬路當賽車場，拉轉競速飆車，被住戶批擾民；警方以車追人，今下午通知均為20歲的3名車主到案，3人瞎扯剛洗完車在現場試車，被警方依違反道路交通管理處罰條例開單，並依噪音管制法移送裁處。

網路社群「社會事新聞影音」今晨釋出民眾拍下的一段影片，影片內容指昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有3輛白車和黑車的改裝車在街頭相互競速追逐，引擎拉轉噪音聲音在寧靜的夜晚擾民。

影片中，只見黑、白轎車相互在山明路和水秀路口飆車，拉出一長串的噪音，飆車囂張行徑如入無人之境。

轄區小港警分局警方以車追人，今天下午3時許通知均為20歲的簡姓、吳姓和梁姓3名男子到案說明。

簡等3人陳述當晚剛從洗車場洗完車，才在當地馬路試車。警詢後，對3人依違反道路交通管理處罰條例第16條開出可罰900元到1800元罰鍰；另依噪音管制法第13條規定移送環保局裁處，若成立可處罰1800元及3600元罰鍰。

高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有改裝車在街頭相互競速追逐；圖為白車飆車畫面。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有改裝車在街頭相互競速追逐；圖為白車飆車畫面。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛改裝車在街頭相互競速追逐；圖為黑車街頭飆車畫面。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛改裝車在街頭相互競速追逐；圖為黑車街頭飆車畫面。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛改裝車在街頭相互競速追逐；圖為白車飆車畫面。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」
高雄民眾拍下，昨深夜近12點時，在小港區山明路和水秀路口，有兩輛改裝車在街頭相互競速追逐；圖為白車飆車畫面。圖／翻攝網路社群「社會事新聞影音」

噪音 飆車族

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