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元宵驚傳2死命案…桃園女持刀弒母後墜樓 雙雙命喪黃泉

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元宵驚傳2死命案…桃園女持刀弒母後墜樓 雙雙命喪黃泉

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區一處社區今天驚傳女兒弒母命案，長期罹患思覺失調症的43歲女子今天上午病發，突然持水果刀朝她母親心臟猛刺一刀弒母，再跑至頂樓跳樓，母女2人送醫雙雙不治，警方報驗調查釐清該起女兒弒母兩死悲劇。

警方調查，該女子（43歲）單身未婚，沒有工作，長期為罹患思覺失調疾病所苦，她與母親（70歲）、其他姐妹共4人同住該社區住處，母女4人感情和睦，該女子多年就醫服藥病史，3 年多前曾因思覺失調症發作，家人強制送醫治療。

該女今天上午疑思覺失調疾病發作，突然拿起家中一把水果刀，朝屋內的母親心臟猛刺一刀，她母親當場倒地沒有心跳呼吸，女子闖禍後，跑至社區頂樓一躍而下，當場墜樓無心跳呼吸，社區居民發現報案。

警方會同桃園市消防局人員趕到送醫急救，警方鑑識人員依檢察官指示現場採證相關跡證，該女子與母親兩人送醫急救，最後宣告不治。

根據鄰居表示，該女子長期與母親同住，平日母女兩人感情和睦，該女因思覺失調疾病曾經強制送醫紀錄，行凶前無任何徵兆，未聽到爭吵或打鬥聲音，不料發生家庭悲劇。

警方表示，初步研判該女持刀刺殺母親後，她自己從頂樓跳樓墜下，母女雙雙不治，鑑識小組採集內現場血衣、行兇水果刀、指紋等相關證據，通報社會局家暴防治中心，並報請桃園地檢署檢察官相驗釐清命案死因。

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桃園市中壢區一處社區驚傳女兒弒母後跳樓兩死命案。記者曾增勳／翻攝
桃園市中壢區一處社區驚傳女兒弒母後跳樓兩死命案。記者曾增勳／翻攝

桃園 命案 檢察官

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