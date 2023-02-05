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資深山友建議訂「規矩」 登高山必投保、申請救難應付費

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

「沒有規矩，如何能成方圓」？走過台灣百岳前後5趟的資深山友呂宏明表示，政府開放山林的政策立意良善，但配套沒做好而衍生問題，他支持山難救援必須使用者付費，也建議中央應規定登高山者必須投保，各地入山申請的制度不同也應該統一規定，一切有了規矩才能建立安全的登山環境。

針對本報陽光行動專題「山林解禁3年，直升機救援成本破億元」，空中救援濫用問題。宜蘭縣消防局表示，依照災害防救法規定，發布颱風豪雨警戒區域後，如果民眾仍強行入山，發生問題的救援費用，必須由當事者負擔，還要開罰，之前花蓮縣曾有開罰的案例；但如果在非警戒時段區域登山發生事故通報，則由政府警消救援。

呂宏明走過700多座的台灣百岳，有些百岳他走過好幾趟，曾親眼看到有山友只不過是腳起水泡，就叫直升機。他說，類似濫用資源的狀況如果沒有使用者付費，「當事人不會覺得痛」，以為叫直升機就跟叫計程車一樣方便，真的太過份。

他舉自身經驗，有次登山踩空跌倒扭傷腳踝，原本隔天直升機要飛去救他，但他晚上把腳部固定，吃止痛消炎藥，隔天一大早覺得情況良好，馬上通報請直升機停止救援，當下他選擇撤退平安下山。

領隊也很重要，他曾見過商業團的領隊明明隊友出現高山症，當下應該請一個人陪隊友下山，但陪同下山必須浪費一名人力，所以領隊硬是讓已經臉色發白的山友繼續走，隔天叫直升機，形同「不浪費自己的資源，而是浪費國家資源」，這不應該。

部分縣市透過地方制度法規定登山者必須保險，有些縣市沒有規定。他建議應該由中央統一規定，只要攀登高山就該投保，一旦發生事故，也可以用保險給付的費用去支付救援費用。

辦理申請入山證的各地規定未盡相同，例如雪霸國家公園、玉山國家公園、太魯閣國家公園的申請制度不一樣，呂宏明主張申請制度要統一，並在辦理入山證入園時看到山友的保險單、登山計畫及撤退計畫等，多做一分準備就能減少一些損失。

除了登山規矩配套完善，呂宏明認為，政府力量有限，民間力量無窮，哪一段山路需要加強路標指示避免迷路？哪一段道必須加強維護管制措施？山友最清楚，唯有「官民合作」，才能有助於建立安全舒適的登山環境。

避免登山叫直升機浪費國家資源，資深山友呂宏明建議除了規定使用者付費，也要強制要求登高山者投保，透過「官民合作」才能建立安全的登山環境。圖／讀者提供
避免登山叫直升機浪費國家資源，資深山友呂宏明建議除了規定使用者付費，也要強制要求登高山者投保，透過「官民合作」才能建立安全的登山環境。圖／讀者提供
避免登山叫直升機浪費國家資源，資深山友呂宏明建議除了規定使用者付費，也要強制要求登高山者投保，透過「官民合作」才能建立安全的登山環境。圖／本報翻攝資料照
避免登山叫直升機浪費國家資源，資深山友呂宏明建議除了規定使用者付費，也要強制要求登高山者投保，透過「官民合作」才能建立安全的登山環境。圖／本報翻攝資料照

直升機 山友 太魯閣國家公園

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